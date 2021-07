El fallo del TC revienta el plan de Sánchez de “explotar” su Gobierno y otras noticias que debes conocer

El fallo del TC revienta el plan de Sánchez de “explotar” su Gobierno de refresco

María José López / Europa Press



En La Moncloa aún están asimilando el golpe de la resolución del Tribunal Constitucional que ha enmendado el estado de alarma decretado para hacer frente al estallido de la pandemia. El fallo, aprobado por 6 votos frente a 5 y sin bloques ideológicos de por medio, ha dejado claro que el Gobierno debió tirar del estado de excepción, para el que obligatoriamente hubiera tenido que contar con la oposición, ante la suspensión de derechos fundamentales de la ciudadanía.

España cae ante Estados Unidos en el último amistoso antes de los Juegos Olímpicos

La última vez que España ganó a Estados Unidos, sea en partido oficial o amistoso, fue en 2002 (USA BASKETBALL)





La selección de Sergio Scariolo cayó 83-76 ante Estados Unidos en Las Vegas en el que fue el último partido de preparación antes de viajar a Tokio. El partido arrancó con el combinado local un punto por encima. Su seleccionador, Popovich, ya avisó de que iban a tomarse el encuentro como el más importante de su preparación y se notó en la defensa del conjunto norteamericano.





Los test de autodiagnóstico llegan a las farmacias: no son infalibles pero ayudan a controlar los brotes

Audio





El próximo martes, 20 de julio, llegan por fin a las farmacias españolas los test de autodiagnóstico. Unos test que se podrán comprar libremente sin receta y que son tan sencillos que te los puedes hacer a ti mismo, sin necesidad de que haya un profesional sanitario delante. El Ministerio de Sanidad ha anunciado que llevará al próximo Consejo de Ministros el Proyecto del Real Decreto sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro, una norma que va a regular la venta al público de estos productos de autodiagnóstico.

Ciudadanos se reafirma como el "centro liberal" y apela a los votantes del PP y del PSOE

Jesús Hellín / Europa Press



Ciudadanos se ha impregnado de liberalismo este fin de semana para dejar claro que no son conservadores como el PP, desmarcándose así de la derecha, al tiempo que ha avisado de que no se rendirán y de que mantienen los valores fundacionales de 2006. "Nos vamos a dejar la piel como hemos hecho desde el primer momento", ha insistido la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, en la clausura de la primera Convención política de la formación celebrada este fin de semana en Madrid donde no se ha oído una voz discrepante y tampoco se ha pronunciado el nombre de Albert Rivera.





El fuego castiga zonas de Cataluña, Valencia, Galicia, La Rioja y La Mancha

Lorena Sopêna / Europa Press





Las altas temperaturas registradas este fin de semana en prácticamente toda España han agravado los incendios forestales, originados por distintas causas, y que han castigado, principalmente, varias zonas de Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja y Castilla-La Mancha. El incendio más grande ha sido el registrado en el Parque Natural del Cap de Creus, en Girona, donde los bomberos han conseguido ya estabilizarlo después de calcinar 415 hectáreas de terreno forestal.