77 fallecidos por ahogamiento en julio, que suma el 40% de ahogados este año

Un total de 77 personas murieron ahogadas en espacios acuáticos de España durante el mes de julio, que suma así el cuarenta por ciento de los 191 fallecidos en todo el año por esta causa y consolida la curva ascendente que se registra desde el fin del confinamiento por la pandemia de coronavirus.

Así lo refleja el Informe Nacional de Ahogamientos (INA) que actualiza a diario la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, que subraya que julio es el mes con más fallecidos del año, la mayoría de ellos en playas (56 % del total), seguidas por piscinas (14 %) y ríos (8 %). El resto (22%) falleció en otros lugares.

La mayoría de las víctimas mortales se ahogaron en lugares sin vigilancia (el 65 %), frente al 35 % que perdió la vida en lugares vigilados.

Julio se diferencia así de los meses anteriores al registrar un aumento de los fallecidos en las playas (de 21 puntos) y una disminución de muertos en espacios no vigilados (de 18 puntos), a pesar de lo cual siguen falleciendo más personas en sitios en los que no hay socorristas.

En lo que llevamos de año el 83% de los bañistas fallecieron en lugares sin vigilancia, frente al 17% que sí estaba en sitios con estos medios.

Precisamente la Federación advirtió hace un mes del peligro de bañarse en zonas no habituales y no vigiladas, tras detectar una tendencia de los ciudadanos a ir a estos lugares durante la desescalada, al no poder viajar a playas o ir a piscinas.

Julio sí consolida la tendencia al alza de fallecidos que se detectó durante el segundo trimestre del año y especialmente en junio al comenzar la desescalada, y que es contraria a la que apuntaban los primeros meses del año: en el primer trimestre se había detectado una contención de estas muertes con respecto a años anteriores.

En enero se registraron 21 fallecimientos, en febrero 11 y en marzo 13, mientras que en los meses siguientes se dieron 10 en abril, 18 en mayo y 41 en junio, la mayoría de éstos en la segunda quincena.

En el cómputo de todo el año son cuatro las comunidades autónomas que suman más de la mitad de las víctimas mortales, en concreto 102, que suponen el 53,4 por ciento del total.

Se trata de la Comunidad Valenciana, con 32 muertes entre el 1 de enero y el 31 de julio, la mitad de ellas (16) durante este último mes; Andalucía y Galicia con 26 en cada caso (la primera con 11 fallecidos en julio y la segunda con 8); y Canarias con 18 muertos en total, ocho de ellos en julio.

Por número de fallecimientos totales en los primeros siete meses de 2020, siguen Cataluña con 20, Islas Baleares (11), País Vasco (10), Región de Murcia (9), Castilla y León (8), Asturias (7), Cantabria (6), Castilla-la Mancha (5), Extremadura (4), La Rioja (3), Aragón y Navarra (2 cada uno), Ceuta y Comunidad de Madrid (1 en cada territorio) y Melilla, que no ha registrado ningún suceso mortal de esta índole.

El perfil de la persona ahogada a lo largo de julio ha sido el de un hombre (78 %), de nacionalidad española (88 %), que ha fallecido en una playa (56 %), que en conjunto perdió la vida en un espacio sin vigilancia (65%), mayor de 35 años (69,1%) y protagonizó el suceso entre las 10.00 y las 20.00 horas (71,7%).