Un fallecido en la explosión de una vivienda de Logroño

Un varón ha fallecido este domingo tras una explosión en una vivienda ubicada en el quinto piso del número 76 de avenida Pérez Galdós de Logroño, ha informado el Ayuntamiento logroñés.



El fallecido, un varón nacido en 1982, vivía de alquiler en el quinto C del edificio y ha caído al interior del patio tras el estallido, que ha ocurrido poco antes de las seis de la tarde.



Hasta el lugar de la explosión, cuyas causas se desconocen, se han desplazado dotaciones de Bomberos de Logroño, Policía Local, Policía Nacional y servicios sanitarios.



Los habitantes en los pisos colindantes de este inmueble han sido desalojados por precaución y no se han registrado heridos tras la explosión, ha detallado a los periodistas el concejal de Desarrollo Comunitario de Logroño, Iván Reinares.



El aparejador municipal y otros técnicos se encargan de evaluar el estado de las viviendas y la estructura del edificio, por si fuera necesario reubicar a los vecinos en otros pisos esta noche, ha explicado.



Numerosos curiosos se han congregado en la acera de enfrente del edificio, cuya fachada exterior se encuentra en perfecto estado porque el piso afectado por la explosión da a un patio interior.



La onda expansiva ha provocado el desprendimiento de parte del revestimiento de la fachada del patio vecinal, pero los cascotes han caído al interior, sin causar daños.



Asunción Aransay, vecina del tercer piso C del inmueble afectado, ha relatado a Efe que ha oído una fuerte explosión y se han abierto las ventanas de su casa.



Debido al estallido se han roto las persianas y las cortinas, ha indicado esta mujer, quien no conocía al fallecido porque habitualmente reside en Barcelona y solo pasa en Logroño cortas temporadas.



Tras la explosión ha salido a la calle "con lo puesto" a buscar a su marido, quien estaba jugando una partida de cartas en un bar cercano, y ambos se encuentran a la espera de que los servicios municipales les comuniquen si pueden regresar a su casa.