Falece o home que quedou atrapado debaixo dun montacargas en Monforte (Lugo)

O home que resultou ferido o luns despois de quedar atrapado debaixo dun montacargas de tipo industrial nunha vivenda particular no municipio lucense de Monforte de Lemos faleceu este martes por mor das feridas sufridas.

O home, tal e como informaron fontes sanitarias, faleceu no Complexo Hospitalario Universitario Lucus Augusti.

Segundo informou o 112 Galicia, a central de emerxencias recibiu sobre as 11.30 horas do luns unha petición do equipo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 debido ás dificultades para acceder ao ferido.

Así, os xestores do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia (CIAE-112) solicitaron a intervención dos Bombeiros de Monforte para tratar de liberar ao home, que sufriu unha caída e quedou atrapado debaixo do montacargas nun domicilio situado na rúa Eduardo Pondal.

Ao chegar ao lugar, os servizos de emerxencias procederon a liberar ao ferido, que foi trasladado polos profesionais sanitarios ao centro hospitalario de referencia.