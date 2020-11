Fake News: la ministra González Laya no confundió a Joe Biden con Bin Laden en una entrevista

Este miércoles ha corrido como la pólvora en redes sociales un supuesto audio de una entrevista de la ministra de Exteriores, Arancha González-Laya valorando los resultados de las elecciones en Estados Unidos. En dicha grabación, la titular de Exteriores habría confundido hasta tres veces el nombre de Joe Biden, ganador de estos comicios y, por tanto, presidente electo, con el de Bin Laden, el que fue enemigo número 1 de los Estados Unidos y autor intelectual de los atentados del 11-S.

La supuesta grabación, que algunos aseguraban que se trataba de un extracto de una entrevista de la ministra en EsRadio, ha corrido como la pólvora en redes sociales y ha llegado a situarse como el primer trending topic nacional. Sin embargo, se trata de un audio manipulado y no corresponde a una entrevista real de la ministra.

Según Maldita.es, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores aseguran que esa "no es la voz de la ministra" y que están "sorprendidos" de que se haya difundido el audio cuando "es evidente" que no es su voz. Además, González-Laya no ha sido entrevistada recientemente en Esradio ni tampoco se corresponde con las intervenciones que ha hecho recientemente en otros medios de comunicación.

Confundir una vez a Biden con Bin Laden le pasa a cualquiera, pero confundirlo tres veces en una misma entrevista es sencillamente acojonante. pic.twitter.com/xFixFrNQyR — bansky (@bansky___) November 12, 2020

En el tuit de felicitación de la ministra a Joe Biden tampoco se produce ningún error