FAES cree que la crisis debe acabar con "prioridades extraviadas" de Gobierno

La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), que preside José María Aznar, considera que la crisis causada por la pandemia del coronavirus debe acabar con la "agenda de polarización ideológica" del Gobierno y sus "prioridades extraviadas".

En una nota editorial de sus 'Cuadernos de pensamiento político', también advierte de que sería una "grave irresponsabilidad" extender la idea de que el euro tiene que ser el precio a pagar por salir de la crisis y que la UE debe "rehacer sus prioridades" y abordar una "mutualización" de la respuesta.

"La pandemia del coronavirus no es una guerra, pero sus consecuencias se están viviendo como si lo fuera", según recoge este editorial, en el que se insta a no dejarse llevar por la "hipérbole" sobre las posibles consecuencias porque más allá del "gravísimo impacto" sobre la economía no se pueden anticipar "con precisión".

Eso sí, la fundación cree "evidente que poco va a quedar" de la "agenda de polarización ideológica, impuestos, gasto público y deconstrucción constitucional" del PSOE y la izquierda "radical populista" de Podemos, con su "retórica alucinada" y pactada con los independentistas y Bildu. EFE