FAES acusa al PCE de ocultar y negar los "crímenes del comunismo" mientras la izquierda busca recordar cada día a Franco

La Fundación para en Análisis y los Servicios Sociales (FAES) ha acusado al Partido Comunista de querer ocultar y negar los "crímenes del comunismo" mientras la izquierda busca que se recuerde "todos los días a Franco". Tras asegurar que el PCE "no ha aprendido nada" de la "experiencia terrible" del comunismo, señala que la situación es "llamativa" porque en España se ha creado un Ministerio de la Presidencia, de las Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.

Así se recoge en un análisis del profesor de Ciencia Política y de la Administración en la UAM, Ángel Rivero, difundido por la fundación que dirige José María Aznar bajo el título 'La mala memoria democrática del comunismo español' y que ha recogido Europa Press.

El autor se hace eco de lo ocurrido recientemente en el Congreso cuando el Pleno rechazó el 25 de marzo condenar los totalitarismos comunista y nazi, como había solicitado el PP en una iniciativa que sí contó con el apoyo de Vox, Ciudadanos, Unión del Pueblo Navarro, Foro Asturias y Coalición Canaria, mientras que el PNV, Junts y Teruel Existe se abstuvieron.

En ese debate parlamentario, recalca que Enrique Santiago --secretario general del Partido Comunista de España y recién elegido secretario de Estado para la Agenda 2030--, subrayó que "el único régimen político que ha planificado y ejecutado la eliminación sistemática de forma industrial de colectivos y pueblos enteros ha sido el nazismo".

A su entender, el "negacionismo del que habla cínicamente Santiago no está en su equiparación de los crímenes comunistas con los crímenes nazis sino en quienes intentan blanquear los primeros con el olvido". Y recalca que no se puede negar "una realidad atroz" porque fueron "matanzas repugnantes" y "crímenes contra la humanidad, que deben ser conocidos y condenados".

EL PCE "SIGUE REPITIENDO LOS MISMOS ERRORES DE ANTAÑO"

A la vista de esa votación en el Congreso, señala que España "sigue sin formar parte del grupo muy amplio de países democráticos que consideran esencial el conocimiento del totalitarismo para conjurar sus males y defender la democracia". A su entender, esta situación no deja de ser llamativa cuando hay un "Ministerio de la Presidencia, de las Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática".

Según el análisis de FAES, el PCE de hoy "no solo quiere que no se conozcan los crímenes del comunismo, sino que no ha aprendido nada de la experiencia terrible del comunismo" y sigue "repitiendo los mismos dogmas de antaño" como "si no hubiera pasado nada en estos cien años". A su juicio, "la mala memoria del comunismo no tiene nada de democrática".

La fundación recalca que "la izquierda española" quiere que los ciudadanos recuerden "todos los días a Franco, al que vinculan con la derecha democrática" pero que se "olviden por completo de los crímenes del comunismo". Además, señala que el actual PCE "parece haber retrocedido bastante" porque en 1956, le parecía que "la derecha democrática era un interlocutor legítimo, pero ahora la asocia con el franquismo con ánimo de desautorizarla".

"El lenguaje integrador de entonces ha sido sustituido por la vieja retórica maniquea del PCE de siempre", afirma, para subrayar que el propio ministro de Consumo, Alberto Garzón, "reniega del PCE democrático de la transición" en su libro y "pinta a Santiago Carrillo como un demonio". Según concluye el análisis de FAES, el PCE que dirige Enrique Santiago "ha seguido el camino opuesto al de Carrillo y ha rehabilitado a Lenin como ideólogo de su partido".