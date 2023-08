FACUA aconseja comparar precios y evitar las compras compulsivas ante el inicio del curso escolar

ZARAGOZA, 22 (EUROPA PRESS

FACUA-Consumidores en Acción ha ofrecido una serie de recomendaciones a las familias ante la vuelta el inicio de curso escolar que pasan por comparar precio y evitar las compras compulsivas para reducir el gasto y hacer adquisiciones más responsables y sostenibles.

La asociación aconseja no quedarse en el primer establecimiento visitado y acudir a varios para comparar precios y así quedarse con el que más se ajuste a su capacidad económica. Además, resulta conveniente no comprar todos los artículos necesarios en el mismo, ya que es posible que los precios más competitivos no se encuentren todos en el mismo lugar.

De igual forma, resalta también la necesidad de no dejarse llevar por marcas conocidas o por la presencia de personajes famosos en los artículos destinados a los escolares, ya que suelen determinar el precio mucho más que la propia calidad del producto, similar en muchas ocasiones a otros de marcas menos conocidas.

Por otro lado, FACUA ha recordado a las familias que los colegios no pueden obligarles a adquirir los libros de texto, el material escolar o los posibles uniformes en un establecimiento concreto, aunque así intenten imponerlo algunos centros.

"Tienen completa libertad de elección, por lo que pueden adquirirlos donde mejor les convenga", ha indicado la asociación en una nota de prensa para añadir que en caso de producirse esta irregularidad, la asociación recomienda denunciar ante los organismos competentes.

PUBLICIDAD Y OFERTAS

La asociación ha advertido, además, acerca de la publicidad que hacen algunos establecimientos respecto a los descuentos que aplican en sus productos destinados al curso escolar, y recomienda leer todas las condiciones que aplican, insertas en muchos casos en la letra pequeña de dichas ofertas.

De igual forma, sugiere reclamar antes las autoridades de consumo si detectan incumplimientos de las ofertas y descuentos que ofrecen, así como si imponen condiciones que podrían considerarse abusivas.

FACUA también ha informado a los usuarios que si tienen algún tipo de problema o detectan alguna vulneración, pueden acudir a la asociación para que valore la realización de acciones.