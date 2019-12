Exvicepresidentes del TC elogian la Constitución y alertan de la polarización

Los exvicepresidentes del Tribunal Constitucional Eugeni Gay y Ramón Rodríguez Arribas han elogiado este jueves el papel de la Constitución española en la democracia actual y han alertado de los riesgos de abrir el debate sobre su reforma en los tiempos de "polarización" actual.

Así lo han asegurado en el acto "La Constitución en tiempos de polarización. ¿Hora de reformar o reivindicar?", organizado por Societat Civil Catalana y celebrado este jueves en el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB).

Rodríguez Arribas ha aseverado que no hay ninguna "urgencia" para reformar la Constitución y ha pedido ponerse en contra de "los que hablan de cambiar la forma de Estado" porque quizás "quieren cambiar España".

En esta línea, ha opinado que los 41 años de vigencia de la Constitución son "suficientes para decir que merecía la pena" y que la Carta Magna española "no tiene nada que envidiar a ninguna constitución" porque es "una de las más abiertas, comprensivas y plurales de las que puede haber".

"Hay que mirar al futuro con esperanza, con preocupación y con el propósito firme de no permitir que lo que se consiguió se vaya a perder", ha agregado.

Eugeni Gay ha apuntado que "no sabe" si hay que reformar la Constitución o no, aunque ha dicho que "cualquier cosa que se petrifique no es excesivamente útil".

Gay ha considerado "excepcional" la situación en la que se encuentra Cataluña y ha advertido de que "no se puede salir del marco de la Constitución".

"Lo que no se puede hacer es salir del marco de la Constitución, porque en ella está todo permitido, incluso atacarla. Pero siguiendo las reglas. Lo que no se puede es pasar por encima de todos", ha alertado.

En esta misma línea, ha agregado que la mesa de negociación que propone ERC es "una mesa entre desiguales" porque tanto el Gobierno central como la Generalitat tienen unas funciones y una misión "especificadas en la Constitución".

Para Gay, la Constitución "probablemente" sea mejorable, aunque ha abogado por "recuperar en el ideario y en el imaginario español la importancia" de la Carta Magna.

Ambos han elogiado a su vez la resistencia de la Constitución, que ha superado "crisis espantosas" como la del terrorismo de ETA o el golpe de Estado del 23-F.