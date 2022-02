PP extremeño decide no convocar su congreso para no tensionar más el partido

El presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, ha decidido no convocar de momento el congreso regional del partido para no tensionar más a esta formación política en los "muy duros" momentos que está viviendo.

Monago, acompañado por los presidentes provinciales del PP en Cáceres y en Badajoz, Laureano León y Manuel Naharro, respectivamente, ha hecho este anuncio en una rueda de prensa en la que ha pedido disculpas a afiliados y militantes por la guerra abierta entre la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente nacional, Pablo Casado.

El líder de los populares extremeños ha eludido en todo momento responder a cualquier pregunta que le permitiera posicionarse a favor de uno u otro, ya que ha dejado claro que no quiere contribuir a complicar más la situación y que el mensaje del partido en Extremadura es "unidad, unidad y unidad".

"El PP es un partido de Estado, necesario para la democracia", ha dicho, por lo que él va a contribuir y "hacer todo lo posible", ha insistido, en que "esto se calme".

En ese sentido, a preguntas de los periodistas, no ha querido pronunciarse sobre qué debería decidir el Comité de Dirección del partido, convocado este lunes por Pablo Casado, pues ha recordado que él no forma parte de este órgano. Tampoco ha querido hablar de la necesidad de un congreso extraordinario para resolver la situación, porque esa, ha añadido, es una decisión que no le compete a él.

"He pedido disculpas por todo lo que está pasando, qué quiere usted que le diga, yo solo puedo pedir disculpas y trabajar para que eso se solucione", ha declarado ante la insistencia de un periodista.

Sí ha reconocido que no le gustó la manifestación de este domingo ante la sede del PP, en la calle de Génova, aunque ha dejado claro que con esta declaración no se posiciona "con uno ni con otro", simplemente ha manifestado que él está "con la capacidad de la palabra y la razón" no con acciones como esta que, a su juicio, "contribuyen a la radicalidad".

También ha recordado Monago que durante su etapa como presidente de la Junta de Extremadura vivió protestas ante su casa y "eso no se lo deseo a nadie, ni a mi peor adversario".

Tampoco ha querido pronunciarse por las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo, que ha apelado a decisiones urgentes para atajar la crisis, ni sobre si esta se hubiera podido evitar si la dirección nacional hubiera llevado el caso de la supuesta corrupción en Madrid a la Fiscalía.

"Yo no tengo por qué hacer especulaciones de lo que ha habido"; "yo no me puedo convertir en un Torquemada", ha dicho, tras aclarar que, como licenciado en Derecho, no se atrevería a hacer un juicio de valor sin tener un expediente completo del caso.