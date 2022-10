PP extremeño critica inversión de Renfe en Cataluña castiga Extremadura

La presidenta regional del PP, María Guardiola, ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desbloquea por la puerta de atrás las inversiones millonarias de Renfe en Cataluña, en lo que es "carta blanca en inversiones para algunos y castigo sine die para Extremadura".

La dirigente del PP extremeño ha lamentado que Extremadura siempre tenga que esperar y señala que la ambición del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, es "callar mientras Sánchez sólo tiene ojitos para el País Vasco y Cataluña, algo que se demuestra , a su juicio, con unos presupuestos que dejan al tren extremeño al pie de los caballos para beneficiar a sus privilegiados de cabecera"

María Guardiola incide en que los Presupuestos del Estado son de nuevo la solución para aquellos a los que Sánchez "tiene entre algodones" y advierte de que se consuma el desprecio a las infraestructuras extremeñas.

Le importamos muy poco a Sánchez, y a Vara que se lo permite, remarca la presidenta de los populares, que recuerda que según la ministra el tren sólo tiene incidencias aisladas y residuales, pero la realidad es que ayer, de nuevo, nuestro tren dejó de funcionar por una nueva avería técnica.

Subraya que no hay semana sin incidencias y retrasos en el tren extremeño, problemas no han parado desde la inauguración a bombo y platillo de un tren que no es un AVE, como querían llamarlo, sino un bochorno".