Extremadura, salvo el sur Badajoz, estará este lunes en alerta naranja por temperaturas que alcanzarán los 43 grados

Toda la comunidad autónoma de Extremadura, salvo el sur de la provincia de Badajoz, estará este lunes, 1 de agosto, en alerta naranja por altas temperaturas que podrán alcanzar los 43 grados de máximas, mientras que el sur pacense estará en aviso amarillo.

Así, y según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), recogida por Europa Press, las Vegas del Guadiana, La Siberia, Tierra de Barros y La Serena en Badajoz; y la zona Norte de Cáceres, Tajo y Alagón, Meseta cacereña, Villuercas y Montánchez, alcanzarán o superarán los 40 grados (43 en algunas zonas de la provincia pacense). Además, las mínimas serán especialmente elevadas en los valles del Tajo y el Guadiana, donde alcanzarán los 24 grados.

Ante esta previsión, los avisos se activarán a las 13,00 horas de este lunes y permanecerán vigentes hasta las 21,00 horas.

RECOMENDACIONES

Ante esta situación, el Servicio de Urgencias y Emergencias 112 recomienda beber mucha agua aunque no se tenga sed para estar siempre hidratado, evitar salir a la calle en las horas centrales del día (y de hacerlo usar sombrero, gorra, gafas de sol y protección solar), no hacer deporte en las horas de más calor, ventilar el hogar y no quedarse en el coche.