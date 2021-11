Extremadura y La Rioja se descuelgan del acuerdo sobre el lobo y provocan el reproche de Revilla

Las comunidades autónomas de Extremadura y La Rioja se han descolgado finalmente de la propuesta de Cantabria para que las ocho comunidades autónomas presentes en la cumbre de Galicia para hablar de financiación blindaran una posición común de cara apoyar a las regiones que albergan la práctica totalidad de lobos de España para lograr un modelo de coexistencia basado en las medidas ya contempladas en los planes de gestión de esas comunidades.

Esta postura ha provocado en la comparecencia de prensa posterior el reproche del presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, que sin querer citar a las dos autonomías que no han suscrito su propuesta, --"ustedes saben quiénes son"--, se ha mostrado muy crítico con la falta de apoyo.

En un primer borrador del acuerdo se daba cabida a esta premisa, que pasaba por reivindicar al Gobierno de España que "recupere los espacios de consenso y diálogo sobre la gestión y conservación del lobo en el país", propuesta planteada por el Gobierno de Cantabria y ante la que finalmente no ha habido acuerdo.

En la declaración final, que se ha dejado por el camino 12 puntos, sí que se incluye una adenda por la cual los otros seis gobiernos presentes en la mesa de negociación --Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cantabria, Asturias, Galicia y Aragón-- sí que muestra su apoyo a la ganadería extensiva, "fundamental en la economía de las zonas rurales".

CRÍTICA DE REVILLA

Revilla ha aprovechado su intervención ante los medios para hacer alusión a este extremo. "Una ministra --Teresa Ribera-- ha declarado al lobo en especial protección cuando hay más lobos que nunca y no hay ningún riesgo".

Según ha defendido, en el año 1943, cuando él nació, "había una décima parte de lobos", mientras que hoy "es habitual ver titulares de periódicos con prados llenos de ovejas muertas y potros sin muslos".

Como ejemplo, ha hablado de su pueblo, Polaciones, "que tiene un bar, una casa rural y 180 personas que viven de cabras, ovejas y caballos".

"Si hay muchos lobos y no hay ganaderos, ¿qué hacemos? Yo he traído un documento sensato para que el Ministerio tenga un diálogo y llegar a un consenso, pero hay dos comunidades autónomas que no han querido suscribir", ha subrayado.