Extremadura registra un recurso contra el "verdadero disparate" de la demolición de la presa de Valdecaballeros

La comunidad autónoma de Extremadura ha registrado un recurso contra la resolución del Ministerio para la Transición Ecológica de demoler la presa de Valdecaballeros, algo que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha considerado un "verdadero disparate" porque a la región le "hace falta" dicha infraestructura.

Vara ha realizado estas declaraciones tras mantener este martes un encuentro en la sede de Presidencia de la Junta con el alcalde de Valdecaballeros, Gregorio Rodríguez Dueñas, en donde ha informado de que "en estos momentos" se estaba registrando el recurso, junto al informe de valoración ambiental negativo que se presenta de la propuesta que la resolución del ministerio genera.

De este modo, el presidente extremeño ha subrayado que hay "multitud de razones" para la presentación de este recurso contra la demolición de la presa de Valdecaballeros, aunque básicamente, ha dicho, las centra en tres.

La primera de ellas, según Vara, es un "clarísimo vicio" de procedimiento, puesto que al titular de los terrenos donde están ubicados los aprovechamientos --la Junta-- no se le ha pedido opinión, mientras que la segunda corresponde a razones ambientales que son "sobradas", ya que "no se puede tirar una presa por los componentes y las consecuencias medioambientales que tiene. Eso es de primero de medioambiente".

Finalmente, y en tercer lugar, ha señalado el presidente de la Junta que la presa le "hace falta" a la comunidad. "Madrid está acostumbrado a cuando las cosas se hacían y no existían las autonomías, entonces podían hacer lo que les daba la gana, pero ese tiempo se ha terminado. Y por lo tanto aquí no se va a tirar porque la necesitamos", ha reseñado.

Por ello, ha insistido en que la decisión de demoler la presa es un "verdadero disparate" y los "disparates, cuando se cometen, lo ideal es corregirlos cuanto antes y es lo que vamos a intentar a través de este recurso, que lo hacemos y que lo vamos a defender con mucha contundencia".

ES UNA "FALTA DE RESPETO ABSOLUTO"

Asimismo, Guillermo Fernández Vara ha insistido en que la resolución que ordena la demolición de la presa de Valdecaballeros es una "falta de respeto absoluto" que se ha tenido con la comarca y con la región, por lo que "cuanto antes se corrija, mejor".

Preguntado por si ha tenido la oportunidad de hablar con algún miembro del Ministerio para la Transición Ecológica, el presidente de la Junta ha recalcado que sí y ha insistido en que ni se le "pasa por la cabeza el que vaya a haber un planteamiento final de tirar eso" --la presa--.

"Ni se me pasa por la cabeza porque no lo vamos a permitir, sencillamente. Como no lo vamos a permitir, pues no se va a llevar a cabo. Lo ideal y lo mejor es que se arregle ahora, en el procedimiento administrativo, porque hay sobradas razones. No se nos ha escuchado, es decir, no se nos ha dado trámite y algo tendremos que decir que somos los titulares del lugar. Dos, hay razones medioambientales más que de sobra para justificar un no al derribo de eso y en tercer lugar es que nos hace falta, entonces que no nos vengan a quitar algo que nos hace falta. Si alguno allí no se ha enterado todavía, pues vaya enterándose", ha aseverado.

EL ALCALDE CRITICA QUE SI SE TIRA LA PRESA LES "QUITAN EL AGUA"

Por su parte, el alcalde de Valdecaballeros, Gregorio Rodríguez Dueñas, ha agradecido el apoyo prestado por el Ejecutivo regional en esta cuestión, además de coincidir con el presidente de la Junta en que no entiende la necesidad del derribo "bajo ninguna supuesto", porque si tiran la presa les "quitan el agua y no hay otra".

También ha destacado que espera que los animalistas se movilicen para evitar que se derribe la presa, ya que en el centro de la misma hay un nido de cigüeña negra y una colonia de garzas reales con diez nidos, además de ser un dormidero de grullas, donde duermen más de 400 grullas cada invierno.

"Hay una diversidad de fauna y flora impresionante. Es un paraíso para nosotros y para toda Extremadura y nosotros queremos defender nuestro paraíso y lo vamos a hacer hasta el final de nuestras fuerzas, lo tenemos clarísimo", ha indicado.

De la misma manera, el primer edil ha subrayado que no sabe si se ha valorado que restituir la presa a su estado original significa que en la demolición se generaría una huella de carbono "brutal", porque de allí saldrían "igual 10.000 viajes de escombros, de residuos".

"No sé si eso lo han valorado en su justa medida. Pero vamos, nosotros el mensaje que queremos dejar perfectamente claro es el mismo que ha dejado Guillermo --Fernández Vara--. No contemplamos esa posibilidad porque nos parece un disparate, por innecesario", ha recalcado.

Asimismo, y a preguntas sobre la resolución de demolición, el alcalde de Valdecaballeros ha señalado que se imagina que dicha resolución habrá sido "en base a alguna normativa europea" pero cree que, "como todas las cosas en esta vida, debe de ser matizable", ya que "no todo es igual".

De este modo, ha abogado por "poner en valor" las características que tiene esa presa, toda vez que no se está hablando de tirar un azud o una "presita de cualquier manera" sino de un embalse que tiene ya 40 años y ha generado un "ecosistema espectacular", que cree que "hay que respetar si somos consecuentes".