Extremadura realiza más de 1,7 millones de pruebas y casi un tercio de su población tiene dosis de refuerzo

La comunidad autónoma de Extremadura ha realizado más 1,7 millones de pruebas diagnósticas de la Covid y cuenta con casi un tercio de su población, que asciende a algo más de 1 millón de habitantes, con dosis de refuerzo de la vacuna.

En total, se han inoculado algo más de 2 millones de vacunas en un año y más de 929.000 ciudadanos tienen la pauta completa, algo que, como ha reseñado el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha provocado que a pesar de que haya miles de contagios al día en la región se tenga a tan pocas personas ingresadas.

Fernández Vara realizado estas declaraciones este jueves, en una rueda de prensa en Mérida, en la que ha ofrecido un balance del año 2021, en el que ha destacado también que el 93,3 por ciento de los extremeños mayores de 12 años están vacunados frente al 89 por ciento de España y el 35,4 por ciento de los menores de 12 años frente al 23 por ciento de la media nacional.

"Por tanto, la mayor recomendación es la vacuna y la mejor restricción es acabar con la no vacuna, limitar la no vacuna hasta donde podamos, obviamente no poniendo a la gente una pistola en el pecho sino por la vía del convencimiento, del convencimiento, del convencimiento", ha aseverado.

De esta forma, ha mostrado su orgullo por la sociedad extremeña y por encima de todo por la Atención Primaria, que, como ha dicho, por la mañana pasaba consultas, por la mediodía vacunaba y por tarde hacía pruebas, momento en el que ha condenado los insultos que algunos usuarios profirieron hace unos días en un centro de salud de Cáceres, algo que ha tachado de "intolerable".

Por ello, Vara ha indicado que ha pedido a la delegada del Gobierno, Yolanda García Seco, que cuando ocurran sucesos de este tipo y se persone la policía tome nota de "quiénes son los que insultan", ya que "nadie puede esconderse detrás de la libertad de expresión para insultar a una persona" y que "no le pase nada".

"El éxito de la convivencia es el equilibrio entre los derechos y las obligaciones", ha aseverado el presidente de la Junta de Extremadura.

REFUERZO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA

En el balance del año 2021, en materia sanitaria destaca el refuerzo de los equipos de Atención Primaria con más de 200 profesionales de todas las categorías para aliviar la carga de trabajo en los rastreos y seguimiento junto con reforzar las unidades administrativas, además de crearse equipos centralizados de vacunación.

Así, entre todos los profesionales de los Equipos de Atención Primaria se han realizado un total de 14,8 millones de consultas, lo que supone unos 2 millones más que en etapas anteriores a la pandemia.

Además, se ha realizado en 2021 el rastreo para el estudio de contactos estrechos, de los casi 82.000 casos diagnosticados como infección activa durante este año, y el seguimiento de los infectados. De igual forma, se ha realizado el seguimiento de los casi 166.000 contactos estrechos detectados.

SEPAD

En el año 2021, con el Plan de Choque de Dependencia, se ha recuperado el nivel acordado, donde este año se ha crecido en 420 plazas públicas residenciales con los ayuntamientos, para llegar al convenio del 50 por ciento de todas las plazas que tienen acreditada los municipios y se seguirá creciendo en el 2022 con aquellos ayuntamientos que acrediten nuevas plazas.

También ha crecido la región en plazas públicas de centros de día para personas dependientes con los ayuntamientos, este año 120 plazas nuevas y para el 2022 se seguirá creciendo, ha apuntado el Ejecutivo regional.

Además, la Junta se marca como reto seguir creciendo en la reducción de listas de espera.

Por su parte, en cuanto a la Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y Familias se ha ampliado en 35 las plazas de profesionales de Trabajo Social de la Red Regional de Servicios Sociales de Base, lo quesupo un total de 336 trabajadores/as sociales para los 77 dispositivos que tiene Extremadura.

Presupuestariamente, el incremento es de 1,2 millones de euros. Con ellos la partida final destinada a los Servicios sociales de Atención Social Básica es de 19,5 millones de euros.