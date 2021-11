Extremadura confía en finalizar en tres semanas la vacunación de la tercera dosis a mayores de 60

La comunidad autónoma de Extremadura espera que "en tres semanas" haya sido capaz de "finalizar" la vacunación con la tercera dosis de la vacuna contra la Covid-19 en el grupo de población de mayores de 60 años, incluidos el personal sanitario y sociosanitario.

De este modo lo ha señalado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta, José María Vergeles, quien ha incidido en que la vacunación en dicho grupo de edad "va evolucionando muy bien" en Extremadura y "se ha extendido prácticamente a toda la comunidad autónoma ya".

"Están siendo llamados en la mayoría de las áreas por año de nacimiento y se están vacunando con normalidad", ha señalado en declaraciones a los medios tras participar este martes en Mérida en la inauguración de la exposición 'Re-Cordis', del fotógrafo Jorge Armestar.

VACUNA PEDIÁTRICA

Por otra parte, sobre la vacuna contra la Covid-19 para menores de 12 años y el anuncio de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, de que no llegarán a España antes de la segunda quincena de diciembre, Vergeles ha subrayado la importancia de vacunar a este grupo de población, y ha incidido en que Extremadura va a "intentar" vacunar "a los máximos de niños posibles" en cuanto vayan llegando las primeras dosis, bajo el planteamiento de que "la vacunas no se van de vacaciones de Navidad".

"Igual que no se fueron de vacaciones en verano no se van de vacaciones en Navidad, y cuando nos lleguen los primeros viales se administrarán a los niños", ha recalcado el vicepresidente segundo de la Junta, quien ha añadido que de cara a los encuentros intergeneracionales en las fechas navideñas la Junta va a intentar vacunar a los menores de 12 años "a tiempo" y, si esto no fuera posible, intentará que tengan administradas "al menos una dosis"

"Si llegamos a tiempo, pues perfecto, y si no llegamos a tiempo pues al menos una dosis vamos a intentar que tengan para que estén lo más protegidos posibles", ha sentenciado Vergeles, quien ha reconocido que, tras el anuncio de Carolina Darias sobre la llegada de viales, ha subrayado que él no esperaba disponer de las dosis de la vacuna pediátrica contra la Covid-19 antes de lo que ha dicho la ministra de Sanidad.

"Yo no la esperaba antes... Lo que ha dicho Pfizer en todo momento es que iba a enviar viales nuevos para la vacuna pediátrica y que los viales empezarían a llegar a partir de mediados de diciembre... Hasta que lleguen esos viales nosotros no podemos empezar a ponerlos", ha dicho Vergeles, quien ha añadido que de esto ya fueron informados por las Agencias Reguladoras el día que la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) aprobó la vacunación.

"Cuanto antes significa que tengamos el permiso de la EMA, que ya lo tenemos... por lo tanto, es automático el permiso de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios... y en segundo lugar que lleguen los viales", ha añadido.

En este sentido, ha recalcado que "a mediados de diciembre" era cuando la Junta de Extremadura tenía planeado empezar la campaña de vacunación en edad pediátrica; y ha añadido que, además, él espera que esta semana o principios de la próxima haya "noticias" de la vacuna pediátrica de Moderna. "Y si pasa la evaluación continua que seamos capaces de poder tener dos alternativas para la vacunación de los niños", ha señalado.

En cuanto a la proximidad de las fiestas navideñas y los encuentros intergeneracionales y si los niños estarán vacunados a tiempo para esas fechas, ha dicho que "si empezamos a vacunar a mediados de diciembre, los encuentros intergeneracionales vamos a tener que protegerlos con otras cosas que no sean también la vacuna" pediátrica.

En este sentido, ha apuntado que la incidencia de Covid-19 en edad pediátrica está en unas cifras "muy altas" en toda España ahora mismo y también en Extremadura (con 100 y pico de casos por 100.000 habitantes en el tramo de edad de 0 a 11 años); y ha añadido que en algunas comunidad autónomas la incidencia en esas edades se sitúa incluso en 1.400-1.500 casos por 100.000 habitantes y, por tanto, "hay que vacunar a esa parte de la población".

PASAPORTE COVID

Finalmente, sobre el Pasaporte Covid, Vergeles ha reiterado que "de momento" no está prevista su implantación en Extremadura, aunque ha añadido que la comunidad estudiaría "alguna decisión al respecto" en función de cómo transcurran las vacunaciones en las terceras dosis.

"Vamos a ver cómo van las vacunaciones en las terceras dosis en el grupo de 60 años... Tradicionalmente la mayor parte de la población que va de los 30 y tantos a los 40 y pico de años es la población que menos cobertura tiene pero aún así está en un 80 y tanto por ciento de cobertura", ha señalado, y ha abogado por que sin tener que utilizar el Pasaporte Covid la región sea capaz de vacunar a toda esa población.

En este sentido, ha argumentado que con las cifras de vacunación de Extremadura sin implantar el Pasaporte Covid se evitarían "aglomeraciones" en su petición; así como que es "tan escaso" el incentivo a la vacunación que provocaría su implantación en una región como la extremeña con altos índices de vacunación que "no vamos a conseguir demasiado".

"En cualquier caso vamos a ver cómo van las terceras dosis y tomaríamos alguna decisión al respecto. Pero me parece que en este momento lo que toca es vacunarse y lo que toca es pedir las 6M", ha concluido.