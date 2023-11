Extremadura aprueba una declaración contra acuerdos que dejan a la región "las sobras del banquete" independentista

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado una declaración institucional en contra de los acuerdos firmados por el PSOE con los "insaciables" partidos soberanistas para propiciar la investidura de Pedro Sánchez por considerarlos "inaceptables e injustificables" para la comunidad autónoma, en tanto que darían pie a una legislatura que solo llevaría "pobreza, abandono y promesas irrealizables" a los extremeños.

Así lo ha indicado la presidenta extremeña, María Guardiola, en una rueda de prensa tras la reunión semanal de su gabinete, en la que ha comparecido acompañada por todos sus miembros para dar cuenta de esta declaración con la que tratará de impulsar un frente común de todos los partidos con representación parlamentaria en la región.

Unidad de acción de los partidos políticos de Extremadura para reclamar "dignidad" para la comunidad autónoma ante unos acuerdos que contemplan medidas como la amnistía, la autodeterminación y la condonación de la deuda, ha señalado Guardiola, que son "inaceptables e injustificables" para la región.

"El Gobierno en funciones pretende que nos comamos las sobras del banquete que se acaban de dar con el independentismo catalán", ha señalado la jefa del Ejecutivo extremeño, que pide "sentarse a cenar en la misma mesa".

"Igualdad, solidaridad y decencia" es lo que va a exigir la Junta de Extremadura al gobierno central, ha señalado Guardiola para justificar esta declaración institucional contra la amnistía y los acuerdos que supongan "una discriminación hacia las comunidades autónomas".

En definitiva, el "rechazo absoluto a todas y cada una de las cesiones que el PSOE ha firmado con los representantes del independentismo catalán" en estos "días oscuros" en los que se está "comerciando con el principio de igualdad y con los derechos del conjunto de los españoles".

Cesiones y "chantajes que se aceptan sin rechistar solamente para que Pedro Sánchez sea investido presidente", ha protestado Guardiola, por parte de los partidos independentistas de Cataluña que están "tensando" la Constitución e "intentando descomponer" el Estado de las Autonomías y "quebrando, y quizás para siempre", el Estado de Derecho.

Ante ello, ha dicho, Extremadura se "siente obligada a defenderse" ante esta España "asimétrica, insolidaria y sin fronteras morales". "No podemos permanecer callados y dóciles ante las concesiones al nacionalismo insolidario e insaciable, porque es el futuro de Extremadura lo que está en juego", ha aseverado la presidenta de la Junta.

LLAMADA AL RESTO DE PARTIDOS

Por todo ello, ha hecho una "llamada a la dignidad y a la responsabilidad" de todas las fuerzas políticas de la región. "Necesitamos unidad, tenemos que pensar en los extremeños", ha defendido Guardiola, porque estar "a favor de los privilegios a los nacionalistas es estar en contra de la prosperidad de Extremadura".

En esta línea, ha trasladado que su gobierno va a "defender la dignidad y los derechos de Extremadura sin descanso y sin titubeos", y no se va a "callar" ni a "cansar de denunciar públicamente la deriva política" a la que está llevando al país "el Partido Socialista, Sumar, Bildu, Junts, Esquerra Republicana, Bloque Nacionalista Galego y PNV".

Frente a ello, pide un "posicionamiento común, un frente único" de todos los partidos con representación en Extremadura contra este "ataque", porque "o vas con el independentismo o vas con Extremadura".

Guardiola, que ha recordado que ya se trató una iniciativa sobre esta cuestión en el parlamento extremeño, ha insistido en la idea de un frente común. "Tenemos que alejarnos de la crispación y del enfrentamiento y mirar a los ojos a los extremeños, que es a quienes representamos todos".

Es, por tanto, una llamada a la responsabilidad de los políticos extremeños, no solo a los que están en el parlamento regional, sino también a sus representantes en el Congreso y el Senado.

RECLAMARÁ LA DEUDA Y LAS INVERSIONES

Por último, preguntada sobre en qué se traducirán las reivindicaciones al gobierno central, ha señalado que los acuerdos no van solamente sobre la condonación de la deuda, sino que se pretende "fracturar" el estado de derecho.

"Extremadura por supuesto que va a exigir no sólo la deuda, no sólo la deuda con el FLA, no sólo la deuda financiera, Extremadura va a exigir el déficit que tienen infraestructuras, el déficit que tienen inversiones, va a exigir esa deuda histórica que tiene el gobierno central con nuestra comunidad autónoma", ha aseverado.

Pero para ello "hay que respetar las normas del juego", es decir, no se hace "de forma bilateral y pensando en los intereses de un señor que quiere perpetuarse en el poder, sino pensando en el interés de todos los españoles".

Es decir, se aborda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde Extremadura "va a pelear por lo que entiende que es justo y le corresponde a los extremeños".

Finalmente, Guardiola ha tenido también palabras para aquellos extremeños que hoy están viviendo en Cataluña "esta injusticia como propia porque nada ganan si pierde Extremadura".