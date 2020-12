La "extrema" situación de algunas comunidades y otras noticias que debes conocer antes de salir de casa

1. Cinco comunidades autónomas se sitúan ya en una situación de "riesgo extremo” a las puertas de la Navidad

Los datos de coronavirus que durante esta semana está presentando el Ministerio de Sanidad parece confirmar lo que algunos temían. Los datos han empeorado. Este jueves Sanidad ha notificado 12.131 nuevos positivos y 181 fallecidos en las últimas 24 horas, lo cual eleva la cifra de contagiados a los casi dos millones de casos.

2. Asturias, la única comunidad que no supera la positividad de la covid-19 del 5%

Que es el porcentaje que fija la Organización Mundial de la Salud como límite para controlar la pandemia. Ahora mismo el Principado es la única región de España que lo cumple. La positividad se dispara hasta casi el 16% en el caso de la Comunidad Valenciana.

3. Albert Rivera, en 'El Cascabel': "Bruselas puede convertirse en el freno de los atropellos de este Gobierno"

El expresidente de Ciudadanos Albert Rivera durante la presentación de su libro 'Un ciudadano libre' en el Auditorio Gabriela Mistral de Casa de América, en Madrid (España), a 22 de septiembre de 2020.,Image: 559184755, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Ã"scar J.Barroso / Europa Press / ContactoPhotoÃ"scar J.Barroso / Europa Press / ContactoPhoto

El expresidente de Ciudadanos y abogado, Albert Rivera, ha comentado la actualidad política de España en una entrevista en 'El Cascabel' de TRECE. Sobre Pedro Sánchez, Rivera ha asegurado que "me encantaría retractarme de lo que dije sobre él, pero es que teníamos razón. Nunca me imaginé que convertirían a Otegi en hombre de estado. Lamentablemente ha hecho todo lo que pensaba que iba a hacer. Mi único alivio es no ser cómplice de todo eso. No podría dormir tranquilo si mis votantes me miraran y me dijeran que cómo podía estar legitimando eso. Sufro las decisiones como cualquier otro español. Quizá no supe explicar lo suficiente que esto era lo que nos venía".

4. Así será la llegada de la vacuna a España: custodiada y con 50 puntos de reparto

España empezará a vacunar al mismo tiempo que el resto de países de la UE entre los próximos 27 y 29 de diciembre, si bien aún se desconoce el número de dosis que Pfizer tendrá listas para esas fechas, aunque sí que serán custodiadas bajo medidas de seguridad del Ministerio del Interior para su reparto.

5. La Corte Suprema de Brasil avala que la vacuna anticovid sea obligatoria

Por diez votos a uno, el Supremo autorizó a los gobiernos regionales y municipales poder castigar a los individuos que rechacen tomar la vacuna anticovid prohibiéndoles, por ejemplo, ejercer determinadas actividades o impidiéndoles acceder a ciertos beneficios sociales.