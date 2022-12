Extinguido un incendio en una nave de madera de Oza-Cesuras (A Coruña) sin dejar personas heridas

Arde un cobertizo en Beade, en Vigo, pero tampoco hay que lamentar daños personales

Los bomberos extinguieron en la noche del lunes un incendio en una nave de madera en el municipio coruñés de Oza-Cesuras en el que ardió una máquina y diverso material en desuso, sin que ninguna persona resultase herida.

Según informa el 112 Galicia, hasta el lugar se desplazaron los bomberos de Betanzos y el GES de Curtis, que indicaron que el fuego había comenzado en una máquina de pequeñas dimensiones en el interior, para luego propagarse a otros utensilios almacenados.

La central de emergencias tuvo constancia del incendio sobre las 22,30 horas del lunes, cuando un particular contactaba para alertar de este fuergo en una nave de maderas situada en Fraís, en Parada, si bien aseguraba que no había personas afectadas porque no había nadie en el interior. Eso sí, señalaba que un familiar estaba en el lugar para intentar apagar las llamas.

Seguidamente, el 112 pasó el aviso a los bomberos de Betanzos, al GES de Curtis, a la Guardia Civil y a Urxencias Sanitarias de Galicia-061 por si en algún momento fuese necesaria su intervención.

Los profesionales de extinción lograron contener las llamas y extinguir el fuego, y sobre las 23,30 de la noche dieron por terminada su intervención. Tal y como confirmaron los bomberos, ardió parte de la máquina y material almacenado pero que estaba en desuso.

ARDE UN COBERTIZO EN VIGO

Por otra parte, en la noche del lunes en Vigo, se produjo un incendio en un alpendre que tenía leña apilada en su interior. Aunque estaba pegado a una vivienda, tampoco hubo que lamentar daños personales.

Fue sobre las 20,45 horas de la noche cuando un particular llamaba al 112 para indicar que ardía una cubierta con leña al lado de su casa, en Camiño do Facho, en Beade.

Esta persona señalaba que no había afectados, pero que se escuchaban estallidos. Además, había vecinos intentando apagar el fuego con extintores y mangueras.

Tras recibir el aviso, el 112 informó a los bomberos de Vigo y a las policías Nacional y Local. Tras extinguir las llamas, los bomberos dieron por finalizado su trabajo y ratificaron que había ardido el cobertizo con la leña acumulada en su interior.