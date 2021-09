Extinguido el incendio registrado de madrugada en una nave industrial en Padrón

Los efectivos de Emergencias lograron finalizar las labores de extinción del incendio originado esta madrugada en la zona de fundición de una fábrica de aluminios, una nave industrial de la empresa Cortizo situada en el municipio de Padrón, en la provincia de A Coruña.

El fuego quemó los filtros del interior del silo, donde los servicios de emergencia contuvieron el fuego para evitar su propagación. Sin embargo, no hubo que lamentar heridos ni tampoco contaminación.

Según informó el 112 Galicia, pasadas las 4,30 horas de este jueves el servicio de emergencias recibió la llamada de una persona particular que alertaba de un incendio en el interior de una nave industrial, en la carretera de Padrón hacia Noia. En la misma comunicación, el particular afirmó que no había personas heridas.

La Central de Emergencias movilizó entonces a los Bomberos de Boiro, a los miembros del GES de Padrón, a la Guardia Civil y, por precaución, al personal sanitario.