Exteriores reprocha que PP cuestione el Estado de derecho español ante la UE

El secretario de Estado para la Unión Europea, Pascual Navarro, ha reprochado este martes al PP que compare ante las instituciones de la UE los problemas sobre el Estado de derecho de España con los de Polonia y Hungría porque no es correcto y no ayuda a la normalización.

Navarro ha hecho estas advertencias en su intervención ante la comisión mixta para la UE en la que ha expuesto los objetivos y proyectos de España para el semestre de Presidencia española que comienza el próximo 1 de julio.

En el transcurso del debate, el portavoz del PP, Rubén Moreno, ha considerado que las dos últimas semanas han sido un mal ejemplo para el resto de la UE y que el presidente Pedro Sánchez ha utilizado los mismos argumentos que Polonia y Hungría en relación con el Estado de derecho.

Para llevar a cabo las reformas legislativas sobre la secesión, la malversación y la renovación del Consejo General del Poder Judicial Sánchez ha utilizado los mismos argumentos que Polonia y Hungría: si tenemos una mayoría en el Parlamento, quién nos puede parar, ha asegurado Moreno.

España tiene que ordenar su propia casa antes de intentar coordinar la de los demás, estos serán recordados como unos días negros, ha dicho.

En respuesta, el secretario de Estado ha asegurado que comprende que a veces se traslade a las instituciones europeas los debates internos, lo comprendo, pero no lo comparto.

Navarro ha reconocido deficiencias y problemas en el sistema español, pero está claro que la situación no es comparable con Hungría y Polonia, no se exponga así ante la UE, porque no es correcto y no ayuda nada, ha dicho.