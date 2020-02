Exteriores se quejó a Venezuela de que no avisase con más tiempo del viaje de Delcy Rodríguez

El Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación se dirigió al Gobierno de Venezuela para señalar que hubiera querido conocer con más tiempo que la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, viajaba a España, según la ministra, Arancha González Laya.

"Se ha expresado al Gobierno de Venezuela como se hace en estos casos que quizá se hubiera podido hacer de otra manera", ha dicho en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press. Y ha añadido que, de haber conocido antes el viaje de Rodríguez, lo habrían prohibido.

"Claro que sí, porque el Gobierno español cumple con las sanciones impuestas", ha señalado. Con todo, ha defendido que en este asunto lo que el Gobierno hizo fue gestionar lo que mejor que se pudo una "crisis", una situación que no fue "cómoda".

La ministra también ha señalado que, de haber estado ella en España ese domingo --se encontraba en Bruselas-- tal vez habría sido ella quien hubiese tenido que ir al aeropuerto de Barajas, pero que fue el de Transportes, José Luis Ábalos, quien tuvo que "lidiar con una situación que no fue fácil" y el Gobierno habría preferido no tener que gestionar.

CALVO TAMBIÉN HUBIERA EVITADO LA ESCALA

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, también ha reconocido que el Ejecutivo debería haber conocido "con un poco más de antelación" la llegada a España del avión con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, para haber podido evitar su escala. En cualquier caso, Calvo ha reiterado que, por mucho que se empeñen los partidos de derecha en insistir en este asunto, "no hay caso" porque la Unión Europea habría amonestado a España: "La vicepresidenta de Venezuela no entró en territorio español. No hay más", ha zanjado.

La también ministra de Presidencia y Relaciones con las Cortes ha invitado a los partidos de derechas a preocuparse "un poco más" sobre cómo encauzar el conflicto territorial en Cataluña y no tanto por el polémico encuentro entre el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta de Venezuela. "Así que abandonen Venezuela y vénganse a España que hay muchas cosas que hacer", ha concluido.