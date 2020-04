Exteriores anuncia vuelos de repatriación desde Argentina, Perú y no descarta uno desde Marruecos

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha anunciado que próximamente habrá vuelos de repatriación de turistas españoles desde países como Argentina, Perú, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Cabo Verde y Finlandia, y que no se descarta organizar un segundo vuelo desde Marruecos. Probablemente, ha dicho, habrá uno desde Australia.

Así lo ha afirmado en rueda de prensa telemática en el Palacio de la Moncloa. González Laya ha señalado que el hecho de que Marruecos y Argentina hayan cerrado sus fronteras incluso a sus nacionales no es óbice para que los españoles puedan salir. No obstante, no ha mencionado el caso de los marroquíes residentes en España que tampoco han podido salir hasta ahora de Marruecos.

En el caso de Argentina, ha señalado que un avión llegará esta noche y dentro de dos días saldrá otro para volver con más españoles. Desde Perú, ha dicho, han vuelto ya 1.300 españoles con acompañamiento de Exteriores.

Desde Filipinas saldrá uno el 23 de abril, ha dicho, añadiendo que desde allí ha sido "tremendamente complicado organizar el retorno" porque los españoles estaban muy desperdigados por las islas. El diálogo con las autoridades locales, ha dicho, ha permitido crear corredores para concentrar a los ciudadanos en "puntos específicos donde los recogerá el avión".

Desde Helsinki, ha dicho, vendrán 40 estudiantes erasmus que habían preferido hasta ahora no volver. Según ha dicho, al inicio del estado de alarma había más de 20.000 españoles erasmus en distintos países europeos y la mayoría han regresado, pero algunos prefirieron quedarse.

González Laya ha asegurado también que están regresando estudiantes desde República Checa y Bulgaria, y otros españoles que estaban en Ruanda, Sudáfrica y Egipto. Desde Guinea Ecuatorial vendrá un vuelo de Iberia el día 21.

La ministra ha señalado que las operaciones se hacen en colaboración con países europeos, cediéndose recíprocamente asuntos en los vuelos que se fletan. También ha explicado que la plataforma 'Aloja', que Exteriores puso en marcha para poner en contacto a residentes españoles en el exterior con turistas necesitados de alojamiento, ha recibido 300 ofertas y 200 solicitudes.