Extensiones de pestañas, desvelamos todas las incógnitas de la tendencia beauty

La última tendencia beauty ha caído directamente en nuestras pestañas y cada vez son más las celebrities que se apuntan a la moda de las extensiones de pestañas. Estrellas de Hollywood, influencer, incluso miembros de las realeza lucen sus pestañas rendidas a esta moda.

Pero lo cierto es que todavía son muchos los misterios y dudas que rodean a esta tendencia que parece arrasar con fuerza entre las fashion victim. Por eso mismo nos hemos puesto en contacto con Lashes and Go para despejar todos los mitos y poder pestañear con más fuerza que nunca.

CHANCE: Mitos y verdades de las pestañas.

Lashes and Go: Hay muchos mitos sobre las extensiones de pestañas, se dicen cosas tales como, que es un proceso doloroso, pueden provocar que las pestañas naturales se caigan e incluso que dejen de crecer.

CH: ¿Se puede poner todo el mundo pestañas?

L.G: Sí, siempre y cuando no sufra alergias o alopecia

CH: ¿Cuánto duran?

L.G: Un ojo tiene de media unas 100 pestañas y se renuevan de forma cíclica cada 90 días aproximadamente, por ello cuando la pestaña natural se cae, arrastra la extensión con ella. Es por esto que en Lashes and Go recomendamos hacer las reposiciones cada 3 o 4 semanas para que siempre se vean perfectas.

CH: ¿Es peligroso para los ojos? ¿Y para tus propias pestañas porque se caigan más?

L.G: No es peligroso para los ojos ya que se realiza en todo momento con el ojo cerrado y con los materiales adecuados. En Lashes and go cuidamos ante todo la pestaña natural por eso elegimos el peso y longitud adecuado para cada clienta.

CH: ¿Es bueno que parezcan excesivas, o mejor naturales?

L.G: En nuestra empresa aconsejamos y escuchamos los gustos de nuestros clientes ofreciendo un estudio de visagismo. No obstante la ultima decisión la toma el cliente. ¡ PARA GUSTOS LOS COLORES!

CH: ¿Al final acaban siendo un vicio y de pronto parece que uno se pone más?

L.G: La gran mayoría de nuestras clientas comienzan buscando un look muy sencillo, y con el tiempo terminan probando más.

CH: ¿Se tienen que maquillar?

L.G: No es necesario, además nuestra recomendación es evitar el uso de cualquier maquillaje para pestañas y mantenerlas siempre limpias mediante un cepillado diario y el uso de nuestra cream mousse, especifica para el cuidado diario de las extensiones.

CH: ¿Vale para personas que no tengan pestañas?,¿Y si es por tratamiento médico?

L.G: Frente a enfermedades como la alopecia, no es imposible realizar el servicio, ya que aplicamos la extensión en el pelo natural. En casos como en tratamientos ontológicos, es posible aplicar la extensión siempre y cuando exista un mínimo de longitud en la pestaña natural.

CH: Siempre negras o depende del tono de la piel y el pelo.

L.G: Se pueden conseguir diferentes efectos trabajando con diferentes tonalidades, como los que podemos conseguir con los tonos marrones y negros. No obstante podemos aportar un toque de fantasía en nuestra mirada con colores como morados, azules, rosas... e incluso Swarovski.