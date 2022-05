El exsuegro de Benavent niega que manipulara grabaciones que originaron la causa: "Ni yo ni ví a Marcos hacerlo"

Mariano López, exsuegro del exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, autodenominado 'yonki del dinero', ha afirmado que no manipuló las grabaciones que entregó en Fiscalía y que originaron la causa de Imelsa: "Ni yo ni ví a Marcos hacerlo".

López se ha pronunciado así, en calidad de testigo, en el juicio que se sigue en la Audiencia de Valencia por Thematica, pieza en la que hay nueve personas acusadas por el presunto desvío de fondos para el abono de campañas electorales del Partido Popular en las elecciones municipales de 2007 y en las generales del año 2008; así como por presuntas irregularidades en adjudicaciones de contratos municipales.

El fiscal pidió la declaración de López en el turno de cuestiones previas del juicio después de que Benavent haya manifestado que su exsuegro había manipulado las grabaciones trasladadas al juzgado y que relacionan a diferentes cargos públicos y empresarios con presuntas irregularidades.

Al respecto, López, investigado en otra de las piezas de Imelsa, ha manifestado que compareció en Fiscalía en septiembre de 2014 y entregó un ordenador de su domicilio y unas grabaciones que tenía Benavent archivadas. "Las tenía porque estaban en mi ordenador, en mi casa de campo", ha dicho.

Ha explicado que las grabaciones --en las que se puede escuchar a diferentes políticos y cargos públicos-- las hizo Marcos Benavent y, luego, las volcó en su ordenador. Para acceder a la instalación informática había una clave y, según ha comentado, "todos la conocíamos".

El testigo ha manifestado que Benavent le informó de que hacía las grabaciones pero, en ese momento, desconocía a quién o el contenido. Las ha podido escuchar 'a posteriori'. "Estoy grabando a una serie de personas", me decía. Pero nunca estuvo presente.

Preguntado por si manipuló los dispositivos informáticos o las grabaciones, ha afirmado que "no". "No he tocado para nada las grabaciones. No he manipulado nunca las grabaciones", ha insistido. Y ha añadido: "No he estado con Marcos manipulando nada ni he visto nunca que las haya manipulado".

Ha explicado que las grabaciones que entregó al ministerio público las descargó en un pendrive, "y solo eso. Nada más", ha insistido. Interpelado por si, además, entregó otros pendrives a periodistas o políticos, ha contestado que "no".

En este sentido, preguntado por si no dio uno de los dispositivos a Rosa Pérez, ha afirmado que "no". "Yo solo llevé a Fiscalía el ordenador y las grabaciones de mi casa", ha señalado.

Por otro lado, ha afirmado que Marcos Benavent le mostró dos apartamentos que había adquirido en la localidad alicantina de Xàbia --que inicialmente estaban a nombre de Berceo Mantenimientos--. "Yo los ví y tengo fotos", ha dicho.