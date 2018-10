Exresponsable de Adif investigado niega su responsabilidad, señala al maquinista y afirma haber "sufrido"

El exresponsable de seguridad en la circulación de Adif Andrés Cortabitarte ha negado tener "ninguna responsabilidad" en el accidente del tren Alvia que descarriló en 2013 en el barrio compostelano de Angrois, ha señalado al maquinista como su responsable, y ha afirmado que ha "sufrido" al verse involucrado "como uno de los presuntos responsables".

"El dolor de las víctimas en absoluto es comparable con el sufrimiento que yo he tenido que pasar. El suyo es irreparable, sin embargo, ello no quita para que yo deba decir aquí que he sufrido por verme involucrado como uno de los responsables de un accidente en el que no tuve ninguna responsabilidad", ha defendido en su intervención inicial en la comisión de investigación en el Congreso del accidente de Angrois.

Asimismo, aunque ha asegurado que cree que el accidente no se hubiera evitado con el Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario (ERTMS) activo en el convoy siniestrado, a preguntas de la portavoz socialista en la comisión, Pilar Cancela, ha admitido que si este hubiese estado funcionando, el maquinista habría recibido un aviso de transición al sistema de Anuncio de Señales y Frenado Automático (ASFA), que, de ser desoído, habría provocado el frenado del tren.

