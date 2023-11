PP expulsará a edil de pueblo segoviano que dijo que Sánchez se merecía "tiro en la nuca"

El PP de Castilla y León ha anunciado este sábado que abrirá de forma inmediata un expediente de expulsión del partido a la edil de Gomezserracín (Segovia) Laura del Río, a quien pedirá que deje su acta de concejal después de que en su perfil de Facebook publicara un mensaje en el que sugería que Pedro Sánchez, al que no nombra directamente, se merece "un tiro en la nuca".

A través de su cuenta en X (antes Twitter), el PP de Castilla y León ha trasladado que rechazan y condenan "todo tipo de violencia" y no permitirán "amenazas de ningún tipo".

"Seremos contundentes contra quienes las realicen, sea quien sea", han añadido, tras lo que el PP ha anunciado el expediente de expulsión y la petición de que deje el acta de concejal.

Ello después de que el PSOE de Segovia recogiera también en un posteo el mensaje de una excaldesa y concejala del mismo municipio segoviano quien esta semana publicó en su perfil de Facebook: "¿Alguien está pensando que no hay mayor hijo de la gran putísima que el que está en funciones hasta el jueves? Un tiro en la nuca se merece (que me bloqueen Facebook, me importa una mierda, ya lo he dicho)", según la captura de los socialistas segovianos.

El PSOE de Segovia ha exigido su cese de inmediato y ha denunciado lo sucedido ante la Guardia Civil, ya que "no cabe odio en nuestra democracia", ha añadido en el mensaje a través de X.