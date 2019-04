El expresidente de Baleares José Ramón Bauzá ya es "oficialmente" reservista farmacéutico del Ejército

El expresidente de Baleares José Ramón Bauzá ha anunciado este viernes que ya es "oficialmente" reservista farmacéutico del Ejército español "con rango de alférez".

Así ha informado Bauzá a través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter en el que ha expresado que la noticia es "un honor como pocos en la vida".

"Después de meses de formación a distancia, y tras estas semanas de instrucción presencial... ya soy oficialmente farmacéutico reservista del Ejército español, con rango de alférez. Muchas gracias a todos los mandos y profesores!!! Un honor como pocos en la vida!!!!", ha sido el mensaje publicado en redes sociales por el también exdirigente del PP balear.

Cabe recordar que el propio Bauzá ya anunció a principios de abril su marcha a Cádiz para recibir "formación militar especializada" con el fin de ser reservista voluntario del Ejército, algo que, según aseguró, era "uno de los sueños" de su vida.

"Servir a España en mi caso no ha sido solamente vocacional, lo he vivido en casa desde que nací. Cuando acabé la carrera quise servir en el Ejército como farmacéutico militar, y por eso estuve opositando unos años. Al final acabé sirviendo al país desde la política y no desde las Fuerzas Armadas, pero siempre tuve esa espinita", ha expresado Bauzá, quien ha explicado que sus "responsabilidades" no le habían permitido entrar al Ejército con anterioridad.

Cabe recordar que Bauzá ha sido alcalde de Marratxí (2005-2011), presidente del Ejecutivo balear de 2011 a 2015 y senador designado por el Parlament balear del 2015 al 2019. En enero el expresidente del Govern presentó su renuncia al acta de senador y, recientemente, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, confirmó que Bauzá ocuparía el quinto puesto en la lista de la formación naranja al Parlamento Europeo de cara a las elecciones del 26 de mayo.