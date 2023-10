La exposición 'This is pop' trae a Santiago más de 60 obras de artistas de arte pop como Warhol o Lichtenstein

La muestra se enmarca en el programa 'Cultura por alimentos' de Afundación para animar a la colaboración con bancos de alimentos

Afundación, la Obra Social de ABANCA, trae a Santiago de Compostela la exposición 'This is Pop. Das latas de Andy Warhol ás túas', una propuesta que recopila 63 producciones de 29 artistas, entre ellos Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Robert Rauschenberg o Eduardo Paolozzi, y que repasa el arte pop desde sus orígenes en los años 50 hasta la actualidad.

El título de la muestra no es casual, ya que se enmarca en el programa 'Cultura por alimentos' que, en colaboración con FESBAL, anima a los visitantes a contribuir con alimentos no perecederos depositados en los contenedores habilitados para ser donados a los bancos de alimentos.

La exposición se ha presentado este martes en la sede compostelana de Afundación de la mano de la comisaria, Antonella Montinaro, y de la coordinadora adjunta del Área de Cultura de Afundación, Paloma Vela.

La inauguración tendrá lugar esta tarde a las 19.00 horas, y quedará abierta al público hasta el próximo 27 de enero en la Sede Afundación de Santiago de Compostela, donde se podrá visitar de lunes a sábado en horario de 12.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 20.30 horas.

LA EXPOSICIÓN

El arte pop fue un movimiento surgido a finales de la década de 1950 en Reino Unido y Estados Unidos como reacción artística ante el expresionismo abstracto y que se caracterizó por el empleo de imágenes y temas tomados de la sociedad de consumo y de la comunicación de masas aplicados al arte.

Utilizaban imágenes conocidas con un sentido diferente para lograr una postura crítica de la sociedad de consumo.

De esta idea parte la exposición que, tal y como ha explicado la comisaria, se divide en bloques temáticos: el origen del movimiento, la tendencia pop en España, la tendencia neopop en Japón, posmodernidad y new pop, y reflejo del pop art en el arte urbano más actual.

Además de esculturas y cuadros, entre los que se encuentran las serigrafías de Marilyn Monroe elaboradas por Andy Warhol y las famosas latas Campbell protagonistas de su producción, en la exposición se presentan también algunas portadas de LP de las últimas décadas del S.XX y primeras del S.XXI creadas por algunos artistas.

En cubos diseminados por las dos salas que albergan la exposición, se pueden ver las portadas de 'Made in Spain', de Miguel Bosé y 'Love You Live', de Rolling Stones, hechas por Andy Warhol; ; o ArtPop de Lady Gaga, de Jeff Koons.

Respecto al movimiento en España, la comisaria explica que, dada la situación política y social del país, nunca llegó a haber un movimiento "como tal", pero sí una tendencia. "Hubo artistas, sobre todo en la Comunidad Valenciana, que utilizaron referencias, sensibilidad o colores del arte pop", ha señalado, poniendo como ejemplo a Equipo Crónica o Equipo Realidad.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"El neo-pop, por su parte, es una corriente artística vivo ejemplo de la posmodernidad del siglo XX donde ironía, repetición, apropiación, deconstrucción y distintos lenguajes o referencias generan un arte a veces kitsch y de matices mixtos", apuntan.

No hay homogeneidad, insisten, igualmente se utilizan como fuente de inspiración las imágenes de la cultura popular que los medios de comunicación de masas. "Todos los artistas neo-pop tienen en común el hecho de utilizar la iconografía de los comics, de los dibujos animados, de los anuncios publicitarios o incluso la de la obra de otros artistas pop ya consagrados", narran.

El arte urbano del siglo XXI también comparte esa heterogeneidad."Las intenciones de sus autores son muy diversas y variadas, no todos manejan el lenguaje de la subversión y la ironía, no todos tratan deincitar en el público reflexiones sociales ni políticas, pero sí buscan llamar la atención, sorprender al ocupar un espacio público no concebido inicialmente para albergar obras de este tipo, al convertir la calle en un museo al aire libre", explican.

Lo que comparten estos movimientos a lo largo de la historia, han apuntado, es un sistema "referencial y subjetivo". "Se trata de unos estilos que regresan a la realidad cotidiana de la vida diaria, una cultura popular con protagonismo de la televisión, las revistas o los cómics", indican.

"Estos artistas presuponen al espectador una mirada de reflexión, reflexionar todo ese cambio histórico y social", ha señalado Antonella Montinaro.

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS

La exposición se complementa con un programa de actividades didácticas orientado a todos los grupos de edad escolar en el que ya se han apuntado, en el momento de la inauguración, más de 1.200 escolares de Santiago y alrededores.