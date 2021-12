La Expo 2027 y las ayudas por incendio en Sierra Bermeja centrarán el pleno de la Diputación de este miércoles

La institución aprobará el Plan de Asistencia y Cooperación para 2022, por valor de 35,5 millones

El apoyo de la Diputación de Málaga a la candidatura de la ciudad de Málaga como sede de la Exposición Internacional de 2027 (PSOE), la reclamación de las ayudas por el incendio en Sierra Bermeja al Gobierno central (PP) y la continuidad del personal de refuerzo de los Servicios Sociales Comunitarios, y ante el desarrollo de las competencias atribuidas en materia de Renta Mínima de Inserción Social (Unidas Podemos), son los tres asuntos urgentes que se debatirán este miércoles en el pleno ordinario de la institución provincial, correspondiente al mes de diciembre.

En la sesión también se aprobará de manera definitiva el Plan Provincial de Asistencia y Cooperación para 2022, que salió adelante de manera inicial en el Pleno del pasado 1 de octubre, por un importe total de 35.541.973 euros.

Más del 93% de las cantidades asignadas a entidades locales menores de 25.000 habitantes (28.882.503 euros) podrán ser utilizadas como fondos incondicionados para prioridades y necesidades de cada localidad. Asimismo, 6.665.469 euros del total corresponden a programas que los ayuntamientos han elegido para llevar a cabo en sus municipios relacionados con inversiones, obras, actividades deportivas, culturales, entre otras.

Así lo ha trasladado el portavoz del PP en la institución, Francisco Oblaré, quien ha destacado que la aprobación definitiva este mes permitirá a los ayuntamientos malagueños tener a su disposición los fondos a principios de enero. En este sentido, ha resaltado el "deseo y la sensibilidad" del presidente de la Diputación, Francisco Salado, de atender las reivindicaciones de alcaldes y alcaldesas y poner a disposición fondos incondicionados, que serán 28,8 millones del total.

Oblaré también ha aludido a la moción urgente que presenta el grupo 'popular', en la que reclaman al Gobierno de España que cumpla con el compromiso adquirido con el Valle del Genal, materializando el plan de ayudas anunciado cuando se declaró zona catastrófica tras el grave incendio forestal que afectó a Sierra Bermeja desde el pasado 8 de septiembre.

El portavoz del PP ha recordado que hace más de tres meses del incendio, que causó un daño medioambiental, tanto a niveles de flora como a nivel de fauna, "de altísimo valor y que puede repercutir negativamente en el impacto económico de los municipios adyacentes".Al respecto, ha enumerado el plan de ayudas dispuesto por la Diputación de Málaga, que ya está actuando sobre el terreno, así como la campaña de apoyo al Genal, para invitar a malagueños y visitantes a conocer sus 15 municipios.

Sin embargo, ha subrayado que "los municipios de la zona siguen aún esperando el plan de ayudas anunciado por el Gobierno y que tan necesario es para ellos. Ahora más que nunca el Valle del Genalnecesita de la colaboración y del compromiso de todas las instituciones".

La otra moción del PP es referente al Ayuntamiento de Benalmádena. Así, el concejal en dicho municipio y diputado provincial, Víctor González, ha criticado el proyecto "sin previo aviso" del equipo de gobierno de eliminar carriles en la avenida Antonio Machado y la avenida del Sol, "que ha generado atascos que ha empeorado la calidad de vida de nuestros vecinos y la economía de la ciudad".

Según González, el equipo de gobierno alude a la necesidad de reducir las emisiones de CO2, sin embargo, dentro de esa iniciativa municipal "improvisada" se incluye "la eliminación de más de 200 palmeras. Según estudios de la Universidad de Málaga cada palmera de es capaz de absorber, de media, alrededor de 28 kilos de CO2 al año".

Es más, ha dicho que trayectos que antes se hacían en apenas cinco minutos ahora se tarda 50, "con lo que ello supone de acumulación de gases y polución"; de ahí que haya exigido "y trasladado las reivindicaciones vecinales que están solicitando la recuperación de los carriles eliminados y se revierta la situación a su estado original". También ha criticado González los recortes en los servicios de Cercanías de la Costa del Sol que afecta a trabajadores y visitantes.

El PSOE, por su parte, lleva como urgente una moción para que el Pleno de la Diputación respalde la candidatura de Málaga como sede de la Expo2027 y ofrezca su colaboración con la comisión nacional que definirá el proyecto. También, que el equipo de gobierno de la institución provincial promueva la adhesión de los ayuntamientos de la provincia a la candidatura de Málaga como sede de este evento.

"Los socialistas desde un inicio apoyamos la propuesta porque creemos que lo que es bueno para Málaga ahí estará el PSOE. Lo hemos apoyado desde el grupo municipal socialista y desde otros ámbitos. De hecho, nuestro secretario general en Málaga, Daniel Pérez; y en Andalucía, Juan Espadas, han liderado con el Gobierno de España ese acuerdo para que se proponga a Málaga como ciudad para albergar la Expo. Hemos puesto todos los esfuerzos y energías, es un gran proyecto para Málaga y Andalucía", ha asegurado la viceportavoz en la Diputación, Toñi García.

La Expo 2027, 'La Era Urbana: hacia la ciudad sostenible", es una propuesta impulsada por el Ayuntamiento de Málaga de reflexión en torno a uno de los principales desafíos a los que se enfrenta la sociedad contemporánea a medio y largo plazo: hacer compatibles el crecimiento demográfico y el desarrollo urbanístico con la protección del medioambiente y la adopción de soluciones innovadoras que garanticen una mejora de la calidad de vida de los residentes en las ciudades. Esta propuesta enlaza con los Objetivos de DesarrolloSostenible (ODS) de la ONU para 2030, señala el texto de la moción, en el que recuerda el apoyo de más de 150 instituciones, entidades y empresas a la candidatura malagueña.

Los socialistas llevan también al pleno de diciembre una moción para que la Diputación apoye a los municipios que están sufriendo cortes en el suministro de Internet de manera continuada o que, teniendo la infraestructura tecnológica, no tienen servicio de banda ancha, mediante la negociación con las operadoras de telecomunicaciones con el fin de garantizar la conectividad en estos territorios, ha relatado la diputada Gemma Ruiz.

También que la institución malagueña coordine una estrategia común con el Gobierno y la Junta de Andalucía para garantizar el despliegue de la banda ancha en el conjunto de la provincia a través de proyectos de digitalización y conectividad de ambas administraciones. Por último, solicitan al a Diputación que promueva un proyecto de conectividad enmarcado en 'Málaga Provincia Inteligente. Plan Estratégico para la Transformación Digital de la provincia de Málaga'.

SERVICIOS SOCIALES

Por otro lado, la confluencia de IU y Podemos lleva como iniciativa urgente que se garantice la continuidad del personal de refuerzo de los servicios sociales comunitarios que acaba contrato a final de mes "y que realiza una función esencial de apoyo a la atención social y en competencias relativas a la Renta Mínima de Inserción Social".

La portavoz de UP, Maribel González, ha explicado que "no se puede permitir suspender esta atención básica para muchas familias de la provincia, ni que se queden en la calle las 18 profesionales por la negligencia de la Junta de Andalucía, que no ha transferido todavía los fondos necesarios, que en 2021 ascendieron a 1,2 millones de euros". Tampoco, ha agregado, "por la falta de determinación política de la Diputación, que tiene que exigir al Gobierno de Moreno Bonilla las transferencias y, en cualquier caso, mientras llegan o no asumir el coste del servicio para no debilitar la red pública de atención social".

Las afectadas ya han recibido la comunicación de que sus contratos finalizan a final de mes, ha dicho González, quien ha criticado "este nuevo ataque al sistema público de atención social por parte del Gobierno andaluz".