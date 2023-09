Expertos internacionales visitan UNIR en la Semana de la Inteligencia Artificial en la Educación

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), a través del Instituto de Investigación, Innovación y Tecnología Educativas (UNIR iTED), organiza la Semana de la Inteligencia Artificial en Educación el miércoles 20 y el jueves 21 de septiembre. Un evento en el que voces autorizadas del mundo de la tecnología abordarán cuestiones de máximo interés sobre el papel de la Inteligencia Artificial y las Tecnologías 4.0 en la transformación digital de la Educación.

Durante estas dos jornadas, los expertos analizarán en sus respectivas conferencias los nuevos horizontes que estas tecnologías abren para las instituciones de Educación Superior, en aspectos como la gestión de la innovación y la digitalización de las empresas, y comentarán los últimos proyectos de investigación en la materia.

En la tarde del jueves, al término de las ponencias, está previsto un conversatorio con los expertos abierto a todos los asistentes.

Los principales ponentes son:

Daniel Burgos. Vicerrector de Proyectos Internacional de UNIR y director del Instituto de Investigación, Innovación y Tecnología Educativas (UNIR iTED). Director de la Cátedra UNESCO en eLearning. Consultor de la Comisión Europea y de la ONU. Miembro Senior IEEE.John William Branch. Profesor Titular de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL). Director del grupo de investigación GIDIA. Asesor y consultor para el sector público y privado en el campo de las Tecnologías de Información y Comunicación, con énfasis en los Sistemas de Información, Inteligencia Artificial y Transformación Digital.Conferencia: 'Inteligencia Artificial y Tecnologías 4.0: Habilitadores claves para la transformación digital empresarial' (20/09, 12.45 horas).

Enrique Frías. investigador senior en Inteligencia Artificial del Instituto de Investigación UNIR iTED. Ha trabajado en Telefónica Investigación y Desarrollo durante más de 10 años, así como en el Courant Institute of Mathematical Sciences de la New York University (2001/2003), en el Department of Biomedical Engineering de UCLA (2006/2009) y en el Department of Informartion Systems de Brunel University, Londres (2003/2006).Conferencia: 'Sobre Inteligencia Artificial y Educación' (20/09, 14.30 h.).

Liliana Chaves. Profesora visitante en el Instituto de Investigación UNIR iTED. Docente e investigadora en Industria 4.0 e Inteligencia Artificial en la Fundación Universitaria Internacional de La Rioja (Colombia). Anteriormente, trabajó como Directora de la Maestría de Ingeniería y Gestión de la Innovación en la Universidad Católica de Colombia y fue decana de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Latina de Panamá.

Conferencia: 'Inteligencia Artificial aplicada a la gestión de la Innovación' (20/09, 15.15 h.).

René Iral. Profesor Asociado y miembro del grupo de investigación en Estadística de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL). Consultor para el sector público y privado en áreas como Analítica, Análisis Multivariado, Modelos Estadísticos y Gestión de Información.Conferencia: 'Estadística: Un gran aliado de la Inteligencia Artificial' (21/09, 9.30 h.).

Jonnhy Tamayo Arias: Profesor de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL). Asesor de la rectoría de la Universidad Nacional de Colombia en Transformación Digital, Ciencia, Tecnología e Innovación. investigador en áreas de la Gerencia de Proyectos, Comercio Electrónico y Smart Cities.Conferencia: 'Oficina de proyectos y Transformación Digital en la UNAL' (21/09, 11.45 h.).