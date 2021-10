Expertos afirman que el "atasco judicial" sobre el procés no será la solución

Los expertos jurídicos que han elaborado el XXXI Informe de la Comunidades Autónomas presentado este jueves en el Senado creen que la "saga" de procesos judiciales en torno al procés, un "atasco judicial" que llevará un lustro resolver, "no pueden ofrecer una solución" al actual debate político en Cataluña.

El codirector del informe, el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid Javier García Roca, ha afirmado en la rueda de prensa previa al X Foro de las Autonomías celebrado en la Cámara Alta, que "el Informe siempre ha apostado por el diálogo porque la vía judicial no puede resolver el problema".

"Simplemente damos noticias del montón de sentencias que ha habido tras la condena penal por el Tribunal Supremo" y, "por decirlo de alguna manera -ha manifestado-, la crónica de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional ya dedica un capítulo exclusivamente a las sentencias derivadas del procés, de manera que es un atasco judicial que va a llevar un lustro".

En este contexto, García Roca ha insistido hoy en que "no hay más camino que seguir en el diálogo, aunque no va a ser rápido ni sencillo".

El Informe, elaborado por el Observatorio de Derecho Público IDP Barcelona con participación de más de una treintena de profesores y catedráticos de Derecho Constitucional, Administrativo e Internacional de distintas universidades, dedica un epígrafe al "interminable conflicto secesionista y la inestabilidad gubernamental en Cataluña".

En él se afirma que "el conflicto contamina el funcionamiento del Estado autonómico" y que "la saga de procesos ordinarios, constitucionales y europeos no parece tener fin. Es evidente -continúa- que tampoco pueden ofrecer una solución a este enquistado conflicto político, no es esa su función, porque, por ahora, el Derecho y el compromiso no parecen estar en la caja de herramientas del litigio".

En este sentido subraya que "ambos discursos enfrentados no acaban de confluir en una misma galaxia" y apunta que "quizás urge esperar hasta que las cosas caigan por su peso, o se resuelvan por agotamiento, o porque finalmente se encuentre quien asuma la responsabilidad política de la dirección de un proceso unilateral de secesión, sin respeto a las leyes, largo, costoso, con escasos frutos y que ha provocado serios problemas de gobernabilidad".

El profesor García Roca ha recordado que "en 2020 se inició la mesa de negociación y la mesa de diálogo, con muy pocos resultados por la radicalización de las partes y por la condena penal del presidente de la Generalitat Quim Torra por desobediencia y otras cuestiones, pero se empezó con una estrategia del diálogo" que puede aportar una solución, aunque "es difícil saber los términos en los que el diálogo se va a producir".