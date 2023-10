El experto en geopolítica Ignacio Torreblanca dice que con el Sáhara, España "siempre" tiene sensación de "incomodidad"

El jefe de la Oficina de Madrid del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, José Ignacio Torreblanca, ha señalado este viernes que en el triángulo que conforman Marruecos, Argelia y el Sáhara, España "siempre" tiene una sensación de "incomodidad" en la que "van tirando" de ella.

En una conferencia titulada 'El nuevo desorden global y su implicación para Europa y sus empresas', organizada por La Provincia y patrocinada por la Cámara de Comercio de Gran Canaria, Torreblanca ha sido cuestionado por la situación geopolítica del Sáhara Occidental tras las últimas posiciones españolas.

Admite que lo define como el "Triángulo de Las Bermudas" porque es donde "desaparece todo ministro" de exteriores español, ya que lo de "Marruecos, Argelia y el Sáhara es algo increíble" en cuanto a tomar posiciones y moverse.

En este sentido, explica que en los últimos años el expresidente de Estados Unidos Donald Trump "de nuevo ha desestabilizado ese triángulo empoderando a Marruecos, haciéndole creer que tiene muy cerca el fin de ese logro histórico que es la ramificación de su país".

Esto, agregó, ha llevado a plantear ciertas analogías en términos de qué importan más a Marruecos, tales como el aspecto identitario, de soberanía territorial nacionalista, de reunificación del país, para que se "compense los enormes problemas de gobernanza, de pobreza", porque actualmente expuso que la legitimidad del régimen marroquí "también está muy agotada" en cuanto a los resultados que obtiene.

Por ello, consideró que si Trump llama a Marruecos y le dice "tú eres el socio estratégico de primer nivel, eres ya como Jordania, Israel", a lo que se suma que le proporciona inteligencia avanzada "en drones, en inteligencia como Pegasus", eso hace que el país alauita se crezca y "coaccione a España para que cambie su posición".

En concreto, puntualizó, Marruecos le traslada a España que "si quieres ser un aliado del primer nivel" suyo no puedes ser "equidistante, esto es una cosa del pasado" y entonces "España, más o menos, acerca esa posición" con el fin de que "todo siga igual" aunque conlleve romper la relación con otras partes, por lo que considera que es una situación "muy incómoda".

Sin embargo, matiza que "afortunadamente" España se puede "parapetar detrás de la Unión Europea para contener la amenaza" de Argelia de intentar sanciones unilaterales; "puede gustar o no el cambio de posición española --con el Sáhara Occidental--, como hemos visto, a mí no me gusta mucho, pero Argelia no puede sancionarte comercialmente por eso", apuntilló .

Finalmente agregó que Argelia puede llevar a cabo sanciones diplomáticas o en otros ámbitos pero "tampoco puede retirarte el gas o coaccionarte con este tipo de medidas" porque una "mala reputación en ese campo", le puede hacer "sufrir quizás más que otros".