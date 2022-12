Experta en señalización de Adif afirma que se atienden peligros previsibles

Una trabajadora de la subdirección de Sistemas de Control, Mando y Señalización de Adif cuando se puso en marcha la línea en la que se produjo el accidente del Alvia, Patricia Cabezudo, ha dicho este martes que al realizar el análisis de riesgos se atienden "peligros razonablemente previsibles" y que no se les exige "una bola de cristal para poder ver el futuro".

Así lo ha señalado esta testigo, la primera en declarar en la jornada de este martes del juicio del Alvia, que ha estado centrada en la puesta en servicio de la línea 082 Ourense-Santiago.

En el momento de la puesta en servicio de la línea 082 era jefa de certificación del Control, Mando y Señalización y en la actualidad es directora de Riesgos Operativos, Puestas en Servicio e Interoperabilidad.

Ante las preguntas de la Abogacía del Estado, Cabezudo ha señalado en relación a la exportación de riesgos al maquinista, y por ende al administrador ferroviario, que los maquinistas "participan en todo el proceso" y que cuentan con mecanismos para hacerlo.

Según su testimonio, al circular con Asfa, el riesgo de exceso de velocidad era "conocido por todos" y había cierto margen en la curva de Angrois ante un posible despiste.

Sin embargo, tal y como ha expresado, nadie podía pensar que el maquinista rebasara la velocidad "más del doble".

La testigo-perito ha señalado que el expediente de seguridad de la línea se dividía en "tres dossieres" correspondientes a tres partes diferenciadas: el tramo central de nueva construcción de alta velocidad y la modificación de los tramos en las estaciones de Santiago y Ourense, estas últimas, "sujetas a un procedimiento diferente".

Según ha afirmado, para el procedimiento de puesta en servicio del tramo en el que se produjo el accidente no era exigible en materia de seguridad realizar un informe de seguridad independiente (ISA).

Respecto al sistema ERTMS desconectado en cabina, la testigo ha señalado que "dada la estructura de los túneles y viaductos" el sistema no era capaz de gestionar esa información y que por ello Renfe solicitó un cambio y "se modificó la infraestructura", algo que es un proceso "habitual" y que demuestra que el análisis de riesgos se realizó de forma continuada.

Durante gran parte de su testimonio, Cabezudo ha repetido que la seguridad en la puesta en marcha de una vía "va por capas", puesto que cada subsistema "tiene sus propias condiciones".

Según ha declarado, sería "totalmente irresponsable" que "un único departamento" dictaminara la seguridad de una línea en su totalidad o que una vez construido un tramo pueda "aparecer alguien capaz de poner en duda el diseño".

También ha confirmado que la dirección de seguridad "nunca llegó a conocer" el proyecto original de la línea: "No se pregunta si ha habido antes otras soluciones. En mi opinión lo que hay que evaluar es la línea que se pone en servicio. Algo que no se ha construido no supone un cambio para quien lo utiliza", ha afirmado. EFE

