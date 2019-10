Exministros alaban a Casado, atacan al PSOE y se adjudican la prosperidad

El plantel de exministros de gobiernos del PP que han intervenido este sábado en la Convención Económica del PP han coincidido en alabar la figura del presidente nacional de este partido, Pablo Casado, que abrió la cita, en atacar al PSOE y en atribuirse los períodos de prosperidad reciente en España.

Cinco ministros de los ejecutivos de José María Aznar y de Mariano Rajoy protagonizaron la primera parte de la convocatoria de arranque de los populares para las elecciones del 10 de noviembre, en la que Casado los citó uno a uno en el preludio de su intervención, que dedicó a desgranar un análisis económico, base de su oferta a los votantes.

Hubo otro elemento común en sus intervenciones: las referencias a las políticas desarrolladas en la Junta de Andalucía por el Gobierno presidido por Juanma Moreno, que en sus palabras en la apertura se presentó como modelo del PP para el Gobierno de España.

Mientras que la ex titular de Medio Ambiente Elvira Rodríguez habló del "día de la marmota", por repetirse las crisis en las etapas finales de los gobiernos de Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez, José Manuel García Margallo, ex ministro de Exteriores, vaticinó un "panorama malo", pero que "va a ser mucho peor después, así que, mientras antes entremos en el Gobierno, mejor".

Ana Pastor, ex ministra de Sanidad con Aznar y de Fomento con Rajoy, se vanaglorió de ser la única que había trabajado con cuatro presidentes del PP y los dos ex presidentes del Gobierno. No citó a Antonio Hernández Mancha, presidente a Alianza Popular entre febrero de 1987 y enero de 1989.

Defendió la legitimidad del PP como garante del "principio de solidaridad entre las personas y los territorios con políticas que generan oportunidades y empleo" y la política económica como la base del bienestar.

La ex ministra Isabel García Tejerina, la única con responsabilidad en la estructura orgánica en el PP de Pablo Casado, moderadora de la mesa sobre oportunidades, crecimiento y bienestar, se centró en la etapa de Zapatero, de quien dijo que de todos los españoles tenían a un desempleado generado por sus políticas.

También intervino, Miguel Arias Cañete, exministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.