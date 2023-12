El exministro socialista Jordi Sevilla ve la amnistía como "un error político" pero no duda de que será constitucional

Pide que se reformen las Conferencias de Presidentes para que no se convoquen solo cuando Sánchez lo quiera

El exministro socialista de Administraciones Públicas durante el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Jordi Sevilla, ha calificado como "un error político" la ley de amnistía pactada por el PSOE con los partidos independentistas, si bien cree que la medida de gracia será "constitucional" y tendrá el visto bueno de la Unión Europea.

"Yo creo que la amnistía es un error político, pero no tengo ninguna duda que va a ser constitucional y va a ser aceptada por Europa. No tengo ninguna duda, ninguna" ha asegurado el exministro del PSOE durante un debate organizado este viernes en Madrid por Renew Europe sobre el Estado de derecho español y sus posibles reformas.

En su opinión, y pese a que "normalmente" critica al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los ataques a la "normalidad democrática" no han empezado con la tramitación de la ley de amnistía como auguran algunos de los políticos que se encuentran actualmente en primera línea, mientras que ha lamentado la falta de consenso entre partidos desde hace "más de 20 años".

"El gran último pacto de país, desde mi punto de vista, que hubo en España fue el euro. Hablamos del año 1991, 1992. No ha vuelto a haber otro gran pacto de Estado", ha indicado, destacando la dificultad de la política española actual de dejar de lado el "partidismo" y centrarse en qué país quieren "para los próximos 20 años".

"LA NO RENOVACIÓN DEL CGPJ NADIE LA PREVIÓ"

De entre la falta actual de acuerdos entre los dos grandes partidos, PSOE y PP, Sevilla ha destacado la no renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), una cuestión que era imprevisible cuando se redactó la Constitución.

"Estoy convencido que la situación del CGPJ es porque nadie lo previó. Nadie pensó que esto podía ocurrir, porque si no, oye, pues a partir de los seis meses de no renovación se sortea y a tomar por culo", ha zanjado el exministro socialista, resaltando que de entre los políticos de antes "a nadie se le pasaba por la cabeza" que no se pudiera consensuar la renovación del gobierno de los jueves.

En este sentido, ha recordado que pese a que existe un gran consenso y a que en "los últimos 30 años" se ha planteado en infinidad de ocasiones la "necesaria reforma del Senado" para convertirlo en una "verdadera Cámara de Representación Territorial", ningún partido lo ha hecho.

El intento "más serio" de reforma, según Sevilla, se llevó a cabo durante el primer gobierno del 'popular' José María Aznar, cuando se montó una ponencia en la Cámara Alta que salió con conclusiones "muy interesantes y prometedoras" que se metieron "en un cajón" cuando el PP ganó las siguientes elecciones por mayoría absoluta.

PIDE UNA REFORMA DE LA CONFERENCIA DE PRESIDENTES

Como el ministro que puso en marcha las Conferencias de Presidentes en 2004, Sevilla ha criticado que solo se convoquen cuando Sánchez "lo quiere", por lo que ha pedido que se "regule" y se "estabilice" el organismo de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"La Conferencia de Presidentes se pudo hacer sin cambiar la Constitución, pero a partir de ahí no se regula, no se estabiliza, no se concreta y al final pues se convoca cuando el presidente quiere. Y eso no puede ser", ha explicado.

También ha mencionado la necesidad de reformar las conferencias sectoriales, ya que actualmente el Estado tiene el 51% de los votos y en el momento actual, con un "reparto diferente de los impuestos" a cuando se crearon, "a lo mejor convendría pensar en una proporción de voto distinta".

"No puede seguir manteniendo una norma de funcionamiento de hace treinta años cuando ha cambiado el panorama de una manera radical. Pero todo eso o se hace con acuerdos transversales o no hay manera", ha zanjado.