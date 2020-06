El exministro de Salud de Bolivia insiste en que no participó en la compra de los respiradores

El exministro de Salud boliviano Aníbal Cruz ha ratificado este miércoles ante la Fiscalía de la nación andina que no participó en la compra con presunto sobrecoste de 170 respiradores para atender a pacientes contagiados de coronavirus.

"Yo no sólo aseguro (que no tuve participación en la compra), sino que los tiempos de mi función fueron hasta el 8 de abril, esta compra fue después", ha incidido.

"Yo no soy partícipe de nada (...) simplemente he sido convocado como testigo, o sea, no soy partícipe de la investigación", ha afirmado Cruz a su salida de la Fiscalía, según ha informado el diario local 'La Razón'.

En este sentido, ha expresado su esperanza de que su declaración pueda contribuir a la investigación en curso, al tiempo que ha asegurado que acudirá a las convocatorias de la Fiscalía las veces que sea citado. "Yo me he preocupado fundamentalmente por la salud del pueblo de Bolivia y he trabajado en torno a eso", ha finalizado.

Los próximos convocados para acudir a la Fiscalía en el marco de la investigación de la compra de los respiradores son el cónsul de Bolivia en Barcelona, David Pareja, y el embajador de Ciencia y Tecnología, Mohammed Mostajo.

El escándalo de los respiradores estalló al destaparse que el Gobierno de Bolivia pagó más de 27.000 dólares por respirador a la empresa española GPA Innova cuando su precio de mercado sería de unos 7.000 dólares. Otra empresa española, IME Consulting, ejerció como intermediaria.

La consecuencia inmediata fue el cese del ministro de Salud Marcelo Navajas, quien apenas llevaba un mes al frente de la cartera de Salud, que fue detenido y mandado a prisión preventiva. La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, ha prometido mano dura con todos aquellos que hayan participado en este caso.