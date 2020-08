El exministro de Finanzas de Malasia defiende su inocencia y se declara no culpable de los cargos de corrupción

El exministro de Finanzas de Malasia Lim Guan Eng ha defendido este viernes su inocencia y se ha declarado no culpable de los cargos de corrupción presentados en su contra en el marco de un caso relacionado con un proyecto de construcción de un túnel sumarino en el país asiático.

En una serie de declaraciones a su salida del juzgado, Lim ha descrito los cargos como "exentos de base alguna" y ha subrayado que estos están "políticamente motivados" para "acabar con su reputación".

"Quiero hacer hincapié en que nunca he recibido dinero alguno de este tipo. Nunca me han exigido que demuestre de dónde he sacado mi dinero", ha aseverado. Sobre el proyecto de construcción ha reiterado que este fue adjudicado siguiendo las normativas vigentes. "Lucharé por demostrar mi inocencia ante los tribunales, y creo que la verdad saldrá a la luz", ha añadido.

Lim, que fue detenido el jueves, ha sido imputado por soborno y abuso de poder en relación con el proyecto, de 6.300 millones de ringgit (1.200 millones de euros), además de por abuso de poder en un segundo caso no especificado, por lo que se expone a una pena de hasta 20 años de cárcel.

La Comisión Anticorrupción de Malasia (MACC), que ha confirmado que ha recibido autorización para abrir una pesquisa contra el exministro, ha indicado que el antiguo alto cargo del Gobierno malasio habría sido sobornado por Zarul Ahmad Mohd Zulkifli, cuya empresa fue elegida para llevar a cabo el proyecto.

Su arresto se ha producido tras meses de pesquisas sobre el proyecto de construcción del túnel de 7,2 kilómetros, que tenía el objetivo de conectar la capital estatal de George Town, en Penang, con Butterworth, según informaciones de la cadena CNA.

Lim, quien es secretario general del Partido de Acción Democrática (DAP), fue ministro de Finanzas desde 2018 hasta febrero de este año durante el mandato de Mahathir Mohamad como primer ministro, quien presentó su dimisión por sorpresa en febrero y provocó la caída del Gobierno.