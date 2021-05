El exJEMAD Julio Rodríguez entra finalmente en la Asamblea gracias a la salida de Iglesias

El ex Jefe del Estado Mayor del Ejército, Julio Rodríguez, 'número 11' de la candidatura de Unidas Podemos a la Asamblea de Madrid, ha roto finalmente el 'gafe' que le persigue desde que en 2015 entró en Podemos, que era quedarse a las puertas de salir elegido por los votantes en unas elecciones.

Rodríguez, de 63 años, llegó a Podemos en 2015 y su fichaje causó expectación por su condición de general y haber ostentado el mayo rango de la Defensa, después del rey, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Luego, el Ejecutivo de Mariano Rajoy le echó del Ejército "por actuar de forma partidista con sus manifestaciones" y aparecer con su uniforme en el nuevo partido.

Al quedarse en situación de retiro, se presentó a las elecciones del 20 de diciembre de 2015 al Congreso de los Diputados como número 2 por Zaragoza y no logró ser elegido. Tampoco logró revalidar en las elecciones generales repetidas del 26 de junio el segundo escaño que Podemos había conseguido en Almería medio año antes, pese a que este vez ya fueron junto a Izquierda Unida.

Pese a estos dos fracasos, Iglesias siguió confiando en el y lo lanzó como secretario de Podemos en Madrid. Su trabajó no lució y además quedó manchado por la decisión de la alcaldesa, Manuela Carmena, y de su círculo más cercano de concejales de Podemos de no permitirle entrar en la lista de las elecciones municipales de 2019. Finalmente, Carmena se alió con Errejón y Podemos decidió no presentarse para no dañar la candidatura, que resultó fracasada tras perder el poder por la suma de las derechas.

No obstante, Iglesias siguió recompensándole y en los últimos 14 meses ha trabajado como jefe de su gabinete en la Vicepresidencia segunda y Ministerio de Políticas Sociales y Agenda 2030. De hecho, el líder de Podemos habló de él en el debate de candidato de Telemadrid como artífice del envío de la Unidad Militar de Emergencias a las residencias de ancianos durante el punto álgido de la pandemia.

Tras la decisión de Pablo Iglesias de dar la batalla en Madrid, tenía claro que debía seguir sus pasos. Y así, tras el pacto con Izquierda Unida (al que asignaron los puestos 3 y 10), otros fichajes externos y las primarias, Julio Rodríguez finalmente se colocó en el undécimo puesto de la papeleta. Podemos ha logrado solo diez escaños, por lo que el gafe se ha cumplido en parte, ya que el abandono por sorpresa de Iglesias, que no recogerá el acta de diputado, le mete directamente en el Parlamento regional. A no ser que ahora el que dimita sea él.

EL 'MANTERO' ENTRA EN LA ASAMBLEA

El portavoz del Sindicato de Manteros de Madrid y activistas por los derechos de los migrantes, Serigne Mbayé, noveno en la lista encabezada por Iglesias, también ha logrado su escaño en la Cámara autonómica, 15 años después de su llegada a España.

Según relató en una entrevista en 2019, llegó en patera a la isla de Tenerife en 2006 y estuvo internado cuatro días en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE). También estuvo en un centro de acogida en La Coruña y después recaló en Madrid.

Regularizó su situación y fue 'mantero', para luego trabajar en oficios relacionados con la construcción, administrativo y después lanzó un restaurante con otros socios. También obtuvo la nacionalidad española.