El exjefe de la UCO espera "justicia" tras la vista en la Audiencia Nacional

El exjefe de Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el coronel Manuel Sánchez Corbí, ha afirmado hoy que espera "justicia" una vez se celebre la próxima vista oral en la Audiencia Nacional con motivo del recurso que presentó tras su cese el 2 de agosto de 2018.

"Uno, cuando tiene la conciencia tranquila, las cosas que te pasan no las acepta, por lo menos con resignación. En mi caso yo he recurrido el cese y en breve habrá una vista oral en la Audiencia Nacional. Espero justicia", ha dicho en declaraciones a Efe antes de participar en la charla 'La Guardia Civil contra ETA' organizada por la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) en Almería.

Sánchez Corbí fue cesado después de que enviara un correo electrónico a sus subordinados ordenando que cesaran las investigaciones que requerían fondos reservados, ya que no había disponibilidad de medios financieros.

El coronel recurrió ese cese, pero en noviembre el del Interior, Fernando Grande-Marlaska, lo rechazó. Ahora está pendiente de que se resuelva otro recurso contra la decisión de Interior ante la Sala de lo Contecioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

Por otro lado, al ser interpelado sobre el caso del niño Gabriel Cruz, asesinado en Níjar (Almería), presuntamente por la pareja de su padre, Ana Julia Quezada, ha afirmado que se vivió "con mucho dolor".

"Todo apuntaba, cuando llevábamos ya varios días de investigación, a que no acabaría bien. Tienes mucha presión porque, por una parte, quieres ver que el niño está vivo, pero por otra la investigación apunta a que es difícil. Te afecta mucho y cuando encuentras el cuerpo, te hundes también", ha dicho.

Ha asegurado que la resolución del caso fue un trabajo al "50%" entre la UCO y la Comandancia de Almería, porque "en estos casos siempre es un equipo conjunto".

Asimismo, sobre perfiles similares a los de Quezada en España, ha asegurado que "no hay muchos, pero los hay". "Una mezcla de gente que no está bien de la cabeza a la cual le vas añadiendo muchos componentes que hace que haya locos sueltos por la vida. En España no hay muchos, pero los hay", ha incidido.

Sobre la charla de esta noche, Sánchez Corbí ha afirmado que en la lucha contra ETA la Guardia Civil siempre ha sido protagonista muy a su pesar, porque "nos mató mucho, nos mató tanto que no quedó remedio que aprender, que espabilar".

"Y a eso dedicamos toda la vida, hasta que al final en España podemos presumir de haber acabado con una banda terrorista, que no muchos países pueden presumir de ello", ha aseverado el coronel, quien cree que es una victoria de toda una sociedad y de una contienda en la que los guardias civiles creían que "luchaban por algo justo y, sobre todo, por evitar muertes".

Afirma que a la Guardia Civil se le ha hecho justicia pero no así o al "menos no la suficiente" a las víctimas. "La gente que estamos trabajando en esto tenemos nuestra vida, pero la gente que ha perdido a alguien ya no se recupera. La sociedad estará siempre en deuda, por mucho que hagamos, siempre les deberemos mucho", ha manifestado.