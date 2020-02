Exjefe de seguridad de Iberdrola le regaló un reloj al excomisario de Barajas

El exjefe de Seguridad de Iberdrola Antonio Asenjo declaró en 2018 como testigo en el caso Villarejo acerca de un reloj que le dio su empresa para obsequios institucionales y que regaló al excomisario de Barajas Carlos Salamanca, según dijo, por amistad y porque sabía que le gustaban los relojes.

La comparecencia de Asenjo, actualmente imputado en la pieza 17 en la que se investigan supuestos encargos de espionaje de Iberdrola a la empresa de Villarejo -ha sido llamado de nuevo a declarar sobre estos hechos el próximo miércoles-, se produjo a petición del abogado de Salamanca, quien estuvo cinco meses en prisión tras ser detenido en noviembre de 2017 junto a José Villarejo en la llamada operación Tándem.

En el audio de su declaración, al que ha tenido acceso Efe y que se produjo el 7 de febrero 2018, Asenjo aseguró que ese fue el único reloj que regaló en su vida y negó haberlo hecho por "una relación profesional que tuviese que agradecer nada en absoluto".

Explicó que su compañía le solía dar una series de objetos para regalos institucionales como corbatas, pisa corbatas o gemelos de propaganda y que el reloj se lo dio el jefe de protocolo porque lo tenían hace tiempo y se trataba de un modelo antiguo, por eso le dijo: "quédatelo tú".

"Lo guardé unos años y no sabía que hacer con él", "lo tenía en un cajón", relató, y finalmente, sabiendo que "a Carlos (Salamanca) le gustaban los relojes" encontró la ocasión de dárselo un día que quedaron a tomar café en Barajas.

El abogado le preguntó entonces si en algún momento pidió a Salamanca algún favor para su empresa y Asenjo lo negó tajante, y ya, a preguntas del fiscal, reiteró que se lo regaló "como amigo".

Antes esta respuesta, el representante del Ministerio Público quiso saber si justificó ante su empresa por qué ese regalo se lo dio a un amigo, a lo que Asenjo respondió que cuando pide regalos para tener obsequios "no tengo que decir para quién son".

Recordó a este respecto las corbatas que regaló a miembros de la guardia civil con motivo de un premio y que eran "de color verde que es el corporativo de Iberdrola". "Como tengo amigos en la guardia civil, lo llevé para hacer el chascarrillo y la gracia: 'toma una corbata verde'".

Durante el interrogatorio del fiscal, Asenjo también dijo no recordar cuándo le regaló el reloj a Salamanca, "hace 4, 5 o 6 años, hace mucho tiempo", indicó, para después señalar que lo que recordaba es que el excomisario "estaba en Barajas" cuando se lo dio.

También aseguró no recordar la marca y, en cuanto a su valor, manifestó que lo había intentado averiguar sin éxito, si bien matizó: "no debe ser un reloj de los más caros porque sino no me lo hubiesen dado, los más caros están para otro nivel de personas".

Salamanca está investigado en el caso Villarejo por recibir supuestamente regalos y dádivas a cambio de dar visados de forma irregular y arbitraria a ciudadanos guineanos.

Para la acusación que ejerce Podemos en el caso Villarejo, "las referencias continuas" que hizo Salamanca en su declaración relativas a una "indemnización por un accidente de coche de 200.000 euros en 2003 y un premio de lotería de 800.000 euros en 2013, no bastan para cubrir la compra de tantos coches, bienes de lujo (relojes) y viajes", por lo que se sospecha que muchos de esos bienes procedieran de regalos a cambio de favores.