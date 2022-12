Exjefe de seguridad europeo: "El riesgo de descarrilamiento no se mitigó"

El exdirector de seguridad de la Agencia Ferroviaria Europea (ERA), Christopher Carr, ha señalado durante una de las declaraciones más esperadas en el juicio del Alvia que "el riesgo de descarrilamiento no se identificó y no se mitigó" en la curva de A Grandeira, de manera que se dejó "toda la responsabilidad" al maquinista.

Así lo ha asegurado Carr, que durante su testimonio ha confirmado que es ingeniero mecánico de profesión y que trabaja en la Agencia Europa del Ferrocarril desde 2012, cuando entró como jefe del departamento de seguridad.

Su interrogatorio ha sido lento, marcado por la necesaria traducción de su declaración por parte de una intérprete, ya que Carr no habla español.

El testigo-perito, propuesto por el abogado de la plataforma de víctimas Alvia 04155, Manuel Alonso Ferrezuelo, ha ratificado el informe elaborado por la ERA sobre el accidente de Angrois, pedido por la Comisión Europea tras reunirse con la plataforma de víctimas del Alvia.

Ha confirmado también que la ERA fue constituida para unir y aunar los diferentes procesos de seguridad dentro de la UE y para mejorar la interoperabilidad en el sistema ferroviario y armonizar los distintos enfoques de seguridad entre los Estados miembros.

Ante las preguntas del letrado, Carr ha sostenido que tanto Adif como Renfe debían establecer un sistema de gestión de seguridad que identificara los riesgos y que les obligaba a realizar "un análisis o evaluación de riesgos antes de la puesta en servicio de la nueva línea".

"La introducción de una nueva línea hace necesario evaluar los riesgos que supone la integración de esta nueva línea a la ya existente", ha señalado.

Además de la evaluación de riesgos correspondiente, Carr ha añadido que existe "un método común de seguridad" en la UE. Este método, que busca "armonizar la forma en la que se realiza la evaluación de riesgos" en los diferentes países de la UE, se estableció en 2009 y entró en vigor en 2010 y señala que todos "los subsistemas técnicos necesitan autorización".

No obstante, el testigo ha destacado que habría una excepción, correspondiente a proyectos que estén en estado "avanzado", a los que no se aplicaría este método. Carr ha confirmado que es necesario "justificar" que el proyecto "está avanzado" y que no le consta si Adif notificó este punto a la Comisión Europea.

Sí que ha manifestado que es "poco común" que un proyecto esté en estado avanzado "si no se ha realizado una evaluación de riesgos", porque es cuando se sabe si la línea tiene que realizar determinados "cambios".

En este punto, Carr ha sido claro y ha señalado que "tanto Renfe como Adif tienen un riesgo conjunto o compartido". Ha precisado además que cuando los riesgos se exportan al maquinista, realmente el riesgo se traslada "a la empresa", en este caso a Renfe.

"No creo que los conductores lo tengan que aceptar como individuos, sino que es la empresa", ha manifestado.

También ha confirmado que el riesgo de descarrilamiento por exceso de velocidad está concebido y hay que tratar de identificarlo y después "reducirlo o mitigarlo", algo que en el caso específico de A Grandeira "no se produjo".

Según ha dicho, no se evaluó el riesgo de la curva "de forma específica", cuando además había "múltiples" maneras de hacerlo.

Carr ha aludido a que en el proyecto original de la línea estaba incluido el sistema ERTMS (Sistema europeo de gestión del tráfico ferroviario) que protegía todo el trazado y que esa medida "habría reducido por completo el riesgo", porque "habría un control continuo de la velocidad en toda la curva".

En caso de no ser posible, el testigo ha señalado que había otras medidas "menos efectivas" pero que podían reducir los riesgos de descarrilamiento a "un nivel aceptable" y que no requerían "enormes esfuerzos".

Estos serían programar una velocidad de salida con el ERTMS o un sistema de control puntual con balizas Asfa, que es lo que se hizo tras el accidente.

Ha declarado que, en lugar de eso, con el cambio de proyecto, sin el ERTMS la entrada de la curva estaba "en manos del maquinista".

A pesar de "no ser experto en el sistema Asfa", ha agregado que este sistema "no ofrece una supervisión continua de la velocidad": "Un fallo catastrófico no puede depender solo del maquinista", ha declarado.

Para él, la modificación del proyecto original y la eliminación del sistema ERTMS y la desconexión del mismo sistema en cabina suponen "un cambio significativo" que requería una evaluación de riesgos.

"Debería haber una entidad de evaluación independiente para comprobar el procedimiento y que su resultado fuese el adecuado", ha opinado.

En este sentido, ha señalado que al hablar de gestión de riesgos "hay que ser conservadores y no optimistas", puesto que un descarrilamiento por exceso de velocidad puede ser "catastrófico", como el que sucedió en Angrois.

Ha afirmado que el accidente fue "uno de los peores que hubo en Europa" durante mucho tiempo y ha aludido a que el impacto de la curva era un "riesgo claro", pero que había otros factores que influyeron en la tragedia como el muro de hormigón o el diseño del tren.