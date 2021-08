El exjefe de gabinete de González Laya declara este miércoles como investigado por la entrada de Ghali a España

Aunque también estaba prevista la comparecencia de un testigo, el juez ha acordado posponer la citación

El exjefe de gabinete del Ministerio de Asuntos Exteriores Camilo Villarino está citado a declarar este miércoles como investigado ante el Juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza en la causa en la que se investiga la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.

Villarino comparecerá a solicitud del abogado de la acusación particular Antonio Urdiales, quien ha pedido que se esclarezcan las circunstancias de la entrada y salida de Ghali y si ha habido un posible encubrimiento o prevaricación.

El líder del Frente Polisario llegó el pasado 18 de abril en un avión argelino a la Base Aérea de Zaragoza, sin pasar controles de fronteras ni documentación. Desde allí partió en una ambulancia al Hospital San Pedro de Logroño y fue ingresado en el centro sanitario bajo el nombre de Mohamed Benbatouche. El 2 de junio salió del país desde Pamplona.

DECLARACIONES DE TESTIGOS

Aunque en un principio estaba previsto que este miércoles también declarara --pero en calidad de testigo-- el teniente general y segundo jefe de Estado Mayor del Aire, Francisco Javier Fernández Sánchez, finalmente el juez Rafael Lasala ha modificado la fecha de citación y ha fijado su comparecencia para el 13 de septiembre a las 13.00 horas.

Según ha precisado el magistrado, no se le llama como investigado porque "no constan indicios de que supiera que la persona que llegaba a España tuviera o no pasaporte diplomático o estuviera exento por cualquier causa del control de pasaporte y de aduana".

El jefe de la oficina de la presidenta de La Rioja, Eliseo Sastre, también comparecerá como testigo, en fecha todavía por determinar. La acusación ha pedido asimismo que acuda a prestar declaración el secretario general técnico en el Ministerio de Asuntos Exteriores, José María Muriel Palomino.

DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN

En el marco del procedimiento, el juez ha requerido a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras del Cuerpo Nacional de Policía de Navarra que informe sobre "la identidad del mando o autoridad que ordenó este operativo" y sobre quién fue la persona que autorizó el pasado 2 de junio el acceso de la comitiva a la Sala de Autoridades del Aeropuerto de Pamplona-Noain.

En providencia de 19 de agosto, a la que también ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado indica además que quiere conocer la identidad de las personas que accedieron a esa zona del aeropuerto. Y añade que deben remitirle toda la información relativa al control de pasaportes y equipajes realizado a esas personas antes de su embarque en el vuelo que salió con destino a Argel a las 01.40 horas del 2 de junio.