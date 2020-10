Un exjefe de la Casa del Rey reprocha al PSOE que no defienda a Felipe VI de Podemos

El exjefe de la Casa del Rey Rafael Spottorno ha reprochado este jueves al PSOE que guarde silencio o mantenga actitudes frías ante las críticas "insolventes, falsarias e intelectualmente elementales" de Unidas Podemos.

Spottorno ha lanzado este reproche en el marco del debate organizado por el Club Siglo XXI sobre las monarquías parlamentarias en la Unión Europea y que han protagonizado el expresidente del Senado Juan José Laborda y el presidente del Real Instituto Elcano, Emilio Lamo de Espinosa. Ambos han expresado su coincidencia con la opinión de Spottorno después de que éste, que ha seguido el debate telemáticamente, hiciera llegar una pregunta para ellos.

En esa cuestión, leída por la presidenta adjunta del Club, Paloma Segrelles, el exjefe de la Casa del Rey ha considerado que las críticas de Unidas Podemos contra el jefe del Estado son "insolventes, falsarias e intelectualmente elementales" aunque tienen "su público entusiasta".

Ha añadido que el rey no puede defenderse de ellas, que "lo hace como puede la derecha" y que el PSOE, principal miembro de Gobierno de coalición, guarda silencio o mantiene actitudes "unas veces frías y otras claramente reticentes".

A continuación ha preguntado a Laborda y Lamo de Espinosa si con el margen de maniobra tan estrecho que la Constitución deja al rey, la monarquía puede sobrevivir con la hostilidad o el silencio reticente del Gobierno.

El presidente del Instituto Elcano ha respondido que, de momento, lo está haciendo, pero ha considerado que la situación no es buena porque el rey necesita que el Gobierno le ampare. Ha compartido con Spottorno que el rey no puede defenderse porque eso sería romper su neutralidad y ha dicho que tiene que ser el entorno político, social y económico el que lo haga.

"Yo sí he echado de menos en los últimos meses una posición más firme por parte del PSOE. El antiguo PSOE de Felipe González -ha añadido- no lo habría dudado y habría salido en su defensa". Ha insistido en que no lo ha hecho el PSOE de Pedro Sánchez y, aunque no cree que eso sea realmente así, sí ha afirmado que a veces da la sensación de que los socialistas "lanzan" a Podemos para que haga "la tarea de demolición".

Por su parte, Laborda ha afirmado que coincidía con el análisis tanto de Spottorno como de Lamo de Espinosa y ha añadido que defender la monarquía es defender la Constitución. "Si un partido de gobierno renuncia, incluso por razones tácticas, a la defensa de la Constitución, está perdido", ha sentenciado.

Laborda ha recordado la prohibición del Gobierno al rey para asistir en Barcelona a la entrega de los despachos a los nuevos jueces para recordar que tanto él como muchos antiguos socialistas fueron en numerosas ocasiones a sitios nada cómodos como el País Vasco para estar junto a sus compañeros. "Ir a apoyar a los compañeros en Euskadi era algo consustancial al estilo, a la manera de ser de un partido como el PSOE, que tenía un compromiso, y el compromiso -ha precisado- implica en muchas ocasiones arriesgarse".

Por eso ha recalcado que "esa especie de pusilanimidad o timidez defendiendo los principios, es mala consejera". Durante el debate, el expresidente del Senado y el presidente del Instituto Elcano han defendido la utilidad de la monarquía parlamentaria, que han llegado a considerar como una garantía para evitar que pueda haber algún jefe de Estado extremista como creen que ha ocurrido en repúblicas que se consideraban ejemplares.