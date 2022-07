Exjefa de prensa de Podemos:nunca hice funciones de niñera para Irene Montero

(Actualiza la NA4163 con más declaraciones sobre la vista)

La exjefa de prensa de Podemos que está investigada en el denominado "caso niñera" ha asegurado este jueves ante el juez que nunca ejerció como cuidadora de los hijos de la ministra de Igualdad, Irene Montero, y Pablo Iglesias ni nadie se lo reclamó, aunque si iba en ocasiones al domicilio de la pareja para hacer su trabajo.

El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid ha tomado declaración este jueves a Gara Santana en la causa en la que investiga si dos personas relacionadas con Irene Montero realizaron funciones ajenas a su cargo como cuidadoras de sus hijos y pagadas por el grupo parlamentario de Podemos.

El procedimiento nació de la denuncia de la exresponsable de Cumplimiento Normativo de Podemos, Mónica Carmona, que se negó en su momento ante el juzgado a desvelar la identidad de la persona que le transmitió que una asesora de la ministra, Teresa Arévalo, desempañaba funciones como cuidadora de su hija menor, y aseguró que no lo investigó porque fue cesada.

Tras la denuncia el magistrado imputó a esa asesora y luego a Gara Santana, en este caso después de que lo solicitaran Vox y Prolege tras la declaración de otra empleada del partido que aseguro que ella alguna vez tuvo que hacer labores ajenas a sus funciones de seguridad, y que Gara Santana le dijo que también debía hacerse cargo del cuidado de los hijos de la dirigente política.

Santana, que ha contestado a todas las partes menos a la acusación popular que ejerce Vox, en una vista en la que no ha estado la Fiscalía, ha explicado que ejercía sus funciones como periodista para el grupo parlamentario de Podemos, y en algunos momentos de especial carga de trabajo fue a la casa de Montero e Iglesias para avanzar trabajo, como preparar entrevistas para el fin de semana o trámites relacionados con leyes.

Así lo han precisado fuentes jurídicas, que han relatado que esto no lo hacía "ni regularmente ni habitualmente", y que en cualquier caso "nunca hizo las funciones de las que se le acusa ni nadie se las reclamó.

Estas fuentes han puesto de relieve que, aunque la otra trabajadora de Podemos dijo que Gara podría haber cuidado de los hijos de la pareja de políticos durante al menos cuatro meses, en realidad solo transcurrió un mes desde que los hijos de Montero e Iglesias fueron dados de alta en el hospital en octubre de 2018 y ella se tuvo que coger una baja en noviembre.

Al término de la reunión, la vicesecretaria jurídica de Vox, Marta Castro, ha subrayado que la investigada no ha contestado a sus preguntas y que no les ha sorprendido que haya defendido que no cuidaba a los niños de Montero e Iglesias, y ahora será el magistrado el que tendrá que resolver sobre esta pieza originada en el caso Neurona.

Hace unas semanas la fiscal del caso remitió un escrito al juez en el que observaba "animadversión" en la declaración de una exempleada de Podemos hacia la ministra Irene Montero, después de que señalara ante el juez que Gara Santana realizó funciones ajenas a su cargo al cuidar a los hijos de la dirigente.

Pese a ello la Fiscalía apoyó que Santana declarase ante el juez como imputada porque consideraba que esto es algo que se deberá esgrimir una vez el magistrado pueda recabar su versión y se practiquen todas las diligencias.