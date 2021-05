El PP exigirá que el Gobierno aclare en el Congreso si concederá indultos

El PP pretende que el Gobierno de Pedro Sánchez aclare en el Congreso si concederá indultos a los dirigentes independentistas del "procés" y para ello ha introducido una nueva pregunta en el Pleno e interrogará mañana al respecto al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha anunciado este martes la iniciativa de su grupo, ante lo que considera una "burla a la democracia" y un pago a "cobro revertido" del Ejecutivo al independentismo para mantenerse en el poder.

"Con aquel que no sólo no se arrepiente, sino que dice que lo volvería a hacer y que lo volverá hacer no se pueden conceder medidas de gracia", ha afirmado Gamarra y ha reiterado el compromiso del PP de impugnar los indultos ante el Supremo si el Gobierno finalmente los concede.

Aunque el Gobierno ha defendido que aún no ha decidido si concederá los indultos, a la espera del informe del Tribunal Supremo, en las filas del PP dan por hecho que sí los otorgarán y advierten de que aunque el Congreso pueda respaldar los indultos no ocurre lo mismo con todo el electorado del PSOE, según señalan fuentes populares.

Por contra, la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, ha reiterado que el Gobierno "solo se pronunciará al final del proceso". Aconseja Lastra que se tome con "serenidad" el procedimiento para la concesión de indultos, ya que está "reglado" y no ve "correcto" hacer valoraciones hasta conocer la postura del Supremo.

Respecto a las afirmaciones del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, quien pidió ver con "naturalidad" que pudiera haber indultos para los políticos catalanes que están en la cárcel, Lastra ha dicho que no interpreta "las declaraciones de los demás", pero que su concesión "está perfectamente reglado" en el procedimiento.

Sobre el anuncio del PP de que recurrirán esos indultos si se llevan a cabo, ha señalado que en un Estado de derecho se pueden recurrir las decisiones con las que no se está de acuerdo.

Por otra parte, todos los partidos políticos, a excepción del PP que sólo ha señalado que "cada uno es responsable de sus actos", han rechazado los incidentes vividos en Ceuta a raíz de la protesta convocada por el líder de Vox, Santiago Abascal, y le han tachado de irresponsable.

Además, tanto Lastra en el Congreso como el socialista Ander Gil en el Senado han acusado al PP de "deslealtad" y "doble moral" por su posición ante el conflicto con Marruecos y les han situado "cada vez más cerca del odio" y de la "ultraderecha". Censura el PSOE las "ansias de poder" del PP y acusa a Casado a usar el "drama" de la inmigración para "desgastar" al Gobierno. EFE