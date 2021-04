El PP exigirá a Marlaska en el Senado que "se retracte" y "pida disculpas" tras llamar al PP "organización criminal"

El portavoz del Grupo Popular en el Senado, Javier Maroto, ha afirmado que es "impresentable" que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tildase al PP de "organización criminal" y ha anunciado que su formación exigirá este mismo martes en el Pleno que "se retracte" y "pida disculpas" en sede parlamentaria por esa "barbaridad".

En una rueda de prensa en la Cámara Alta, tras la reunión de la Junta de Portavoces, Maroto ha resaltado que es "gravísimo" que el titular de Interior se refiriera en esos términos al PP durante un mitin del PSOE en Getafe y que después haya "intentando irse por la puerta de atrás en un programa de televisión haciendo como que no ha dicho" eso.

"Marlaska hizo algo gravísimo, creo que algo impresentable políticamente, sobre todo cuando quien lo hace es un juez y un ministro del Gobierno", ha asegurado, para insistir en que "llamar organización criminal al primer partido de la oposición es impresentable".

QUIERE QUE SE DISCULPE "HOY" POR ESTA "BARBARIDAD"

Por eso, el dirigente del PP ha anunciado que su formación interpelará por este asunto al ministro en el Senado. "Hoy queremos que Marlaska pida disculpas y se retracte públicamente en sede parlamentaria de la barbaridad que ha dicho sobre el Partido Popular", ha enfatizado.

El portavoz parlamentario del PP en el Senado ha señalado que sus propios compañeros del mundo judicial "ya están diciendo que está inhabilitando para volver a la Justicia después de semejante comportamiento".

"El ministro del Interior del Gobierno de Sánchez es de los elementos más indignos con los que Sánchez se ha rodeado y lo demuestra día a día. Es un gota a gota", ha abundado, para añadir que "si no sabe hacer mítines, que no vaya" pero si acude, "que no diga esas barbaridades".