NC exigirá al Gobierno que cumpla con los compromisos adquiridos con Canarias

Nueva Canarias (NC) exigirá al Gobierno que cumpla con los compromisos adquiridos con las islas, como la reconstrucción de La Palma, el reparto de inmigrantes menores no acompañados entre otras comunidades, los fondos para carreteras, el REF y los trenes de Tenerife y Gran Canaria.

El presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez, ha anunciado que su partido intensificará los contactos, tanto en el Parlamento de Canarias como en el Congreso de los Diputados, además de con agentes sociales, para que se cumplan los acuerdos incluidos en la denominada Agenda Canaria.

En el caso de los menores inmigrantes no acompañados, Nueva Canarias propondrá al Parlamento regional que eleve una propuesta legislativa al Congreso de los Diputados para que se establezca por ley el acogimiento solidario de los inmigrantes menores no acompañados.

"No puede ser que el Gobierno no esté a la altura, Canarias está sola en la gestión de los menores no acompañados, hace falta que se cambie la legislación para una atención solidaria por parte de España y de la UE", ha dicho Rodríguez durante una rueda de prensa al término de la Ejecutiva Nacional de su partido celebrada este sábado.

La atención a los inmigrantes irregulares que llegan al archipiélago, el Régimen Económico y Fiscal (REF) canario, la reconstrucción de La Palma tras la erupción del volcán, los fondos para carreteras y los trenes de Gran Canaria y Tenerife son asuntos fundamentales para Canarias que el Estado se ha comprometido a atender y debe cumplir su compromiso, ha insistido Rodríguez.

"Reconocemos que ha habido avances en la relación Canarias- Estado, en los que NC ha sido determinante, pero hay asuntos de la Agenda Canaria que no se están cumpliendo y vamos a insistir", según el presidente de los nacionalistas canarios.

"Faltan asuntos de la Agenda Canaria, es incalificable que no se hayan encauzado", ha manifestado.

En cuanto a los fondos para carreteras, ha destacado que todavía falta por comprometer la adenda al convenio de carreteras, que asciende a 437 millones, y ha pedido que se cumpla el compromiso adquirido. EFE

