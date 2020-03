El PP exige a Sánchez dedicarse a atajar la crisis sanitaria y acabar ya con las "peleas" de sus ministros

García Egea dice que los ciudadanos esperan "rigor y seriedad" ante este problema "global" y no mirar "el color de los gobiernos"

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha exigido este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se centre en "atajar la crisis" del coronavirus en vez de estar ocupado en el "sostenimiento de su Gobierno". Además, le ha emplazado a acabar ya con las "peleas" de sus ministros.

"Ante este problema general, global al que nos enfrentamos, le pido a Pedro Sánchez que no mire el color de los gobiernos, que mire más allá de la política y que se imponga el sentido común", ha declarado García Egea, tras presentar al alcalde de Alicante, Luis Barcala, en los desayunos de la Agenda Urbana 2030 que organiza Nueva Economía Fórum.

El 'número dos' de Pablo Casado ha señalado que en este momento los ciudadanos esperan "altura de miras", "rigor" y "seriedad" ante la crisis sanitaria y que "esas peleas en el Consejo de Ministros cesen de una vez por todas".

"Por eso le pido a Pedro Sánchez que se dedique a trabajar por España y no por el sostenimiento de su Gobierno, que se dedique a atajar la crisis que tiene encima de la mesa su gobierno y no a atajar las crisis que tiene su Consejo de Ministros como consecuencia del no entendimiento de los dos partidos que lo forman", ha enfatizado.

SE QUEJA DE LA FALTA DE RESPUESTA A LAS CARTAS DEL PP

Al ser preguntado si cree que hay dejación de funciones por parte del presidente del Gobierno ante el coronavirus, García Egea ha señalado que estos días ha preguntado a cargos públicos del PP como alcaldes o presidentes de comunidades si Pedro Sánchez "atiende adecuadamente a los ciudadanos de sus territorios.

"Entre todos han mandado más de medio centenar de cartas al señor Pedro Sánchez para reunirse con él o para hacerle peticiones relacionadas con las necesidades de sus ciudadanos. Ninguna de ellas ha sido respondida", se ha quejado.

Según el secretario general del PP, Pedro Sánchez "ha puesto el color de los gobiernos por delante de las necesidades de los ciudadanos". "Y eso no puede pasar, eso no puede seguir pasando", ha recalcado, para exigir al jefe del Ejecutivo que no "mire el color de los gobiernos" y que se centre en los problemas de los ciudadanos como la crisis sanitaria del coronavirus.