El PP exige a Sánchez convocar elecciones si no logra frenar la subida del precio de la luz

El vicesecretario de Participación del Partido Popular, Jaime de Olano, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que convoque elecciones si no es capaz de tomar medidas para “frenar el precio de la luz”.



“Estamos ante un Gobierno desbordado, agotado, sin ideas, al que se le han fundido los plomos, incompetente y que no sabe cómo hacer frente a los problemas de los españoles que tienen que pagar la luz al triple de hace un año”, ha denunciado el político popular este miércoles durante una visita a la localidad lucense de Ribadeo.



“Hoy se cumplen cinco días desde que el precio de la energía bate récords y por quinto día consecutivo Sánchez da la espantada y no da la cara ante los españoles”, ha criticado De Olano.



Asimismo, ha lamentado que la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, “se ha echado en brazos de Podemos” y ha calificado de “cortina de humo, parche y disparate” la propuesta de crear una nueva empresa estatal para gestionar la producción de energía hidroeléctrica.



Por este motivo, ha instado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a “plantear soluciones reales y acometer reformas”.



De Olano también ha censurado que el Gobierno “más amplio de la historia”, con 22 ministros y más de 1.000 asesores, no sepa dar respuesta a la subida de la luz que “no es de hoy ni de hace cinco días ni de hace un mes, sino que viene produciéndose desde principios de año y se alargará en los próximos meses”.



Por todo ello, ha pedido que Ribera comparezca en el Congreso para dar explicaciones sobre esta “grave crisis” que vive el país.



“Si Sánchez no tiene propuestas ni capacidad para actuar frente a los problemas, lo que tiene que hacer es echarse a un lado, disolver las Cortes y convocar elecciones. Esas son sus alternativas, pero no cruzarse de brazos mientras los españoles siguen pagando precios desorbitados de la luz”, ha advertido De Olano.



El parlamentario popular ha aprovechado su visita a la comarca de A Mariña para recordar las “mentiras de Sánchez” en la provincia de Lugo, quien hace tres años “prometió solucionar el precio de la energía para Alcoa, amenazada de cierre”, y participar de la posible venta de la fábrica a través de la SEPI, algo que “no se ha producido, dejando abandonados a los trabajadores y a la comarca”.



“En A Mariña conocemos los engaños de Sánchez”, ha lamentado.